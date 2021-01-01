У Дніпрі чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
У Дніпрі на житловому масиві "Західний" побачили, що чоловік без спідньої білизни купався у фонтані.
Про це повідомляє Depo.Дніпро.
"Нічого незвичайного, просто мужик без трусів купається в фонтані", – йдеться у повідомлені.
Фонтаном чоловік скористувався, імовірно, через спеку. Чому він вирішив купатися без білизни – невідомо.
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Про це повідомляє Depo.Дніпро.
"Нічого незвичайного, просто мужик без трусів купається в фонтані", – йдеться у повідомлені.
Фонтаном чоловік скористувався, імовірно, через спеку. Чому він вирішив купатися без білизни – невідомо.
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