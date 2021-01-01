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У Дніпрі чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО

У Дніпрі чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО
У Дніпрі на житловому масиві "Західний" побачили, що чоловік без спідньої білизни купався у фонтані.

Про це повідомляє Depo.Дніпро.

"Нічого незвичайного, просто мужик без трусів купається в фонтані", – йдеться у повідомлені.

Фонтаном чоловік скористувався, імовірно, через спеку. Чому він вирішив купатися без білизни – невідомо.


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Теги: Дніпро, курйоз
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