У Дніпрі чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО





Про це повідомляє

"Нічого незвичайного, просто мужик без трусів купається в фонтані", – йдеться у повідомлені.



Фонтаном чоловік скористувався, імовірно, через спеку. Чому він вирішив купатися без білизни – невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі на житловому масиві "Західний" побачили, що чоловік без спідньої білизни купався у фонтані.Про це повідомляє Depo.Дніпро.

"Нічого незвичайного, просто мужик без трусів купається в фонтані", – йдеться у повідомлені.Фонтаном чоловік скористувався, імовірно, через спеку. Чому він вирішив купатися без білизни – невідомо.

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