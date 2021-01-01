Повідомили, скільки випадків коронавірусу виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
За добу 02 серпня 2021 року в Україні зафіксували 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 68, серед медпрацівників – 26).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 3 серпня.
Добовий показник захворюваності COVID-19 різко виріс, днем раніше коронавірус виявили у 265 осіб.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 334 особи;
летальних випадків – 26;
одужало – 533 особи.
З 20 липня кількість нових випадків зараження на добу перевищує кількість тих, хто одужав.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 946 осіб,
методом ІФА – 8 229 осіб,
експрес-тестами – 11 447 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 254 361 особа;
одужало – 2 187 703 особи;
летальних випадків – 52 981;
проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 198 випадків;
Вінницька область – 32 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 53 випадки;
Донецька область – 65 випадків;
Житомирська область – 14 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 37 випадків;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 19 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 48 випадків;
Миколаївська область – 11 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 15 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 49 випадків;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 32 випадки;
Чернівецька область – 13 випадків;
Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 3 серпня.
Добовий показник захворюваності COVID-19 різко виріс, днем раніше коронавірус виявили у 265 осіб.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 334 особи;
летальних випадків – 26;
одужало – 533 особи.
З 20 липня кількість нових випадків зараження на добу перевищує кількість тих, хто одужав.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 946 осіб,
методом ІФА – 8 229 осіб,
експрес-тестами – 11 447 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 254 361 особа;
одужало – 2 187 703 особи;
летальних випадків – 52 981;
проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 198 випадків;
Вінницька область – 32 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 53 випадки;
Донецька область – 65 випадків;
Житомирська область – 14 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 37 випадків;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 19 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 48 випадків;
Миколаївська область – 11 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 15 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 49 випадків;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 32 випадки;
Чернівецька область – 13 випадків;
Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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