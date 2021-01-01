Повідомили, скільки випадків коронавірусу виявили в Україні за минулу добу

За добу 02 серпня 2021 року в Україні зафіксували 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 68, серед медпрацівників – 26).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 3 серпня.Добовий показник захворюваності COVID-19 різко виріс, днем раніше коронавірус виявили у 265 осіб.Також за минулу добу:госпіталізували – 334 особи;летальних випадків – 26;одужало – 533 особи.З 20 липня кількість нових випадків зараження на добу перевищує кількість тих, хто одужав.За добу протестовано:методом ПЛР – 19 946 осіб,методом ІФА – 8 229 осіб,експрес-тестами – 11 447 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 254 361 особа;одужало – 2 187 703 особи;летальних випадків – 52 981;проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 198 випадків;Вінницька область – 32 випадки;Волинська область – 2 випадки;Дніпропетровська область – 53 випадки;Донецька область – 65 випадків;Житомирська область – 14 випадків;Закарпатська область – 5 випадків;Запорізька область – 37 випадків;Івано-Франківська область – 6 випадків;Київська область – 19 випадків;Кіровоградська область – 4 випадки;Луганська область – 47 випадків;Львівська область – 48 випадків;Миколаївська область – 11 випадків;Одеська область – 62 випадки;Полтавська область – 14 випадків;Рівненська область – 15 випадків;Сумська область – 24 випадки;Тернопільська область – 6 випадків;Харківська область – 49 випадків;Херсонська область – 36 випадків;Хмельницька область – 18 випадків;Черкаська область – 32 випадки;Чернівецька область – 13 випадків;Чернігівська область – 17 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.