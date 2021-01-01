Курс валют у Луцьку на 3 серпня





Євро при купівлі становить – 31.650, продажу – 32.070.



Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.377.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.569, продаж – 7.163.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 3 серпня 2021 року такий: купівля – 26.751, а продаж – 27.001.Євро при купівлі становить – 31.650, продажу – 32.070.Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.377.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.569, продаж – 7.163.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію