Курс валют у Луцьку на 3 серпня
Сьогодні, 09:19
Курс долара у Луцьку станом на 3 серпня 2021 року такий: купівля – 26.751, а продаж – 27.001.
Євро при купівлі становить – 31.650, продажу – 32.070.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.377.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.569, продаж – 7.163.
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Євро при купівлі становить – 31.650, продажу – 32.070.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.377.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.569, продаж – 7.163.
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