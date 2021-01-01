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Чоловік, який був у розшуку, попався волинським патрульним через порушення правил ПДР

Чоловік, який був у розшуку, попався волинським патрульним через порушення правил ПДР
Волинські патрульні виявили та передали слідчим чоловіка, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Зазначають, вчора, 2 серпня, близько 19-ї години, під час несення служби на стаціонарному посту "Маневичі" за порушення ПДР волинські патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Golf.

Під час перевірки документів 40-річного чоловіка поліцейські встановили, що громадянин перебуває у розшуку Мелітопольським районним управлінням поліції ГУ НП в Запорізькій області.

Патрульні склали адміністративні матеріали відповідно до вчинених правопорушень та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

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Теги: патрульна полція, розшук, водій-порушник
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