Чоловік, який був у розшуку, попався волинським патрульним через порушення правил ПДР
Сьогодні, 09:45
Волинські патрульні виявили та передали слідчим чоловіка, який перебував у розшуку.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Зазначають, вчора, 2 серпня, близько 19-ї години, під час несення служби на стаціонарному посту "Маневичі" за порушення ПДР волинські патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Golf.
Під час перевірки документів 40-річного чоловіка поліцейські встановили, що громадянин перебуває у розшуку Мелітопольським районним управлінням поліції ГУ НП в Запорізькій області.
Патрульні склали адміністративні матеріали відповідно до вчинених правопорушень та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Зазначають, вчора, 2 серпня, близько 19-ї години, під час несення служби на стаціонарному посту "Маневичі" за порушення ПДР волинські патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Golf.
Під час перевірки документів 40-річного чоловіка поліцейські встановили, що громадянин перебуває у розшуку Мелітопольським районним управлінням поліції ГУ НП в Запорізькій області.
Патрульні склали адміністративні матеріали відповідно до вчинених правопорушень та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.
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