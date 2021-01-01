Чоловік, який був у розшуку, попався волинським патрульним через порушення правил ПДР

Волинські патрульні виявили та передали слідчим чоловіка, який перебував у розшуку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Зазначають, вчора, 2 серпня, близько 19-ї години, під час несення служби на стаціонарному посту "Маневичі" за порушення ПДР волинські патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Golf.Під час перевірки документів 40-річного чоловіка поліцейські встановили, що громадянин перебуває у розшуку Мелітопольським районним управлінням поліції ГУ НП в Запорізькій області.Патрульні склали адміністративні матеріали відповідно до вчинених правопорушень та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.