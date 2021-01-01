Якщо загинуло дерево – вирахуємо з Вашої зарплати, – Поліщук до чиновника, відповідального за полив
Сьогодні, 10:07
Луцький міський голова Ігор Поліщук вважає, що у липні в місті недостатньо добре поливали дерева та інші зелені насадження.
Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.
«Липень був дуже спекотний, виникла проблема – недостатній полив у скверах і зелених зонах міста», - сказав він.
Тож, за його словами, посадовцям варто краще робити свою роботу.
«Богдан Михайлович Федончук (директор КП «Парки та сквери м. Луцька» – ред.), прошу забезпечити нормальний полив. Микола Осіюк (директор департаменту житлово-комунального господарства – ред.), Ви проведіть інвентаризацію. Якщо десь загинуло дерево чи інше зелене насадження, ми будемо вираховувати з Вашої зарплати, Богдан Михайлович. Бо Ви не забезпечили нормальний полив», - додав Ігор Поліщук.
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Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.
«Липень був дуже спекотний, виникла проблема – недостатній полив у скверах і зелених зонах міста», - сказав він.
Тож, за його словами, посадовцям варто краще робити свою роботу.
«Богдан Михайлович Федончук (директор КП «Парки та сквери м. Луцька» – ред.), прошу забезпечити нормальний полив. Микола Осіюк (директор департаменту житлово-комунального господарства – ред.), Ви проведіть інвентаризацію. Якщо десь загинуло дерево чи інше зелене насадження, ми будемо вираховувати з Вашої зарплати, Богдан Михайлович. Бо Ви не забезпечили нормальний полив», - додав Ігор Поліщук.
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