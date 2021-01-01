Якщо загинуло дерево – вирахуємо з Вашої зарплати, – Поліщук до чиновника, відповідального за полив

Луцький міський головавважає, що у липні в місті недостатньо добре поливали дерева та інші зелені насадження.Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.«Липень був дуже спекотний, виникла проблема – недостатній полив у скверах і зелених зонах міста», - сказав він.Тож, за його словами, посадовцям варто краще робити свою роботу.(директор КП «Парки та сквери м. Луцька» – ред.), прошу забезпечити нормальний полив.(директор департаменту житлово-комунального господарства – ред.), Ви проведіть інвентаризацію. Якщо десь загинуло дерево чи інше зелене насадження, ми будемо вираховувати з Вашої зарплати, Богдан Михайлович. Бо Ви не забезпечили нормальний полив», - додав Ігор Поліщук.