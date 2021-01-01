Главу Білоруського дому знайшли повішеним у парку в Києві
Сьогодні, 10:15
Громадянина Білорусі Віталія Шишова - главу Білоруського дому, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київских парків, неподалік від місця його проживання.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справа України.
Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів із камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів.
Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо. Телефон: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 або 102.
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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справа України.
Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів із камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів.
Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо. Телефон: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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