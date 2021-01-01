Главу Білоруського дому знайшли повішеним у парку в Києві

Громадянина Білорусі- главу Білоруського дому, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київских парків, неподалік від місця його проживання.Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справа України.Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів із камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів.Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо. Телефон:або