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Главу Білоруського дому знайшли повішеним у парку в Києві

Главу Білоруського дому знайшли повішеним у парку в Києві
Громадянина Білорусі Віталія Шишова - главу Білоруського дому, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київских парків, неподалік від місця його проживання.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справа України.

Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів із камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів.

Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо. Телефон: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 або 102.

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Теги: глава Білоруського дому, вбивство, поліція
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