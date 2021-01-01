Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за останню добу





Про це



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 2,

- Летальних випадків (осіб) – 1 (Ковельська ТГ Ковельського району).



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 252,

- методом ІФА (осіб) – 249,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 434.



Розподіл випадків:



Луцький район – 1 хворий:



- Луцька ТГ – 1.



Ковельський район – 1 хворий:



- Ратнівська ТГ – 1 хворий.



Зауважують, що за результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 308 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 632),

- одужали (осіб) – 61 053 (з них дітей – 3 215 та медичних працівників – 3 599),

- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).



Здійснили тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 263 676,

- методом ІФА (осіб) –178 649.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 3 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:- Одужали (осіб) – 2,- Летальних випадків (осіб) – 1 (Ковельська ТГ Ковельського району).Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 252,- методом ІФА (осіб) – 249,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 434.Луцький район – 1 хворий:- Луцька ТГ – 1.Ковельський район – 1 хворий:- Ратнівська ТГ – 1 хворий.Зауважують, що за результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 308 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 632),- одужали (осіб) – 61 053 (з них дітей – 3 215 та медичних працівників – 3 599),- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 263 676,- методом ІФА (осіб) –178 649.

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