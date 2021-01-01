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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за останню добу

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за останню добу
Станом на 3 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 2,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Ковельська ТГ Ковельського району).

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 252,
- методом ІФА (осіб) – 249,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 434.

Розподіл випадків:

Луцький район – 1 хворий:

- Луцька ТГ – 1.

Ковельський район – 1 хворий:

- Ратнівська ТГ – 1 хворий.

Зауважують, що за результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 308 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 632),
- одужали (осіб) – 61 053 (з них дітей – 3 215 та медичних працівників – 3 599),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 263 676,
- методом ІФА (осіб) –178 649.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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