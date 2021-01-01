На центральному пляжі Луцька ледь не потонула школярка

В неділю, 1 серпня, матроси-рятувальники врятували 13-річну луцьку школярку, яка прийшла на річку на центральний пляж без дорослих та відома батьків.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.Вдягнена у верхній одяг, вона випливла на середину русла річки зі швидкою течією та стала тонути на очах в людей. Матрос-рятувальникстрибнув у воду, обхопив її заду та утримував на поверхні води, поки напарник на рятувальному човні не доставив нас обох на берег.Також 31 липня близько 17:10 на річці Стир мало не трапився трагічний випадок за участі одного з відпочивальників та його сина. Батько з 15-річним сином плили по річці, раптом син почав тонути – батько намагався його врятувати, але згодом і сам вибився із сил. Ситуацію вчасно помітив матрос-рятувальникна комунальному посту центрального пляжу, кинувся у воду на допомогу потопаючим та зумів допомогти батькові та його сину дістатись до берега.