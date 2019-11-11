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«Далі неможливо терпіти»: Луцьк звертатиметься до Києва через чорний дим від цукрового заводу

«Далі неможливо терпіти»: Луцьк звертатиметься до Києва через чорний дим від цукрового заводу
Луцька міська рада має намір звертатися у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України через чорні клуби диму від Гнідавського цукрового заводу.

Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.

Ігор Поліщук дав доручення відповідним посадовцям Луцькради підготувати відповідне звернення на найближчу сесію міської ради.

«Далі це терпіти неможливо. Дим чорний іде просто у неймовірних кількостях, в людей на автомобілях зранку – сажа, але в нас перевіряючи органи нічого не бачать, для них все нормально. Завод – на території Боратинської ОТГ. Податки всі – туди, а страждають лучани», – сказав Поліщук.

Він також зауважив, що варто зібрати декілька тисяч підписів від лучан, які проживають у тому мікрорайоні, аби до звернення у Києві точно дослухалися.

Головне фото - Інформаційного агентства Волинські Новини

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Теги: Луцьк, сморід, цукровий завод, дим, звернення
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