«Далі неможливо терпіти»: Луцьк звертатиметься до Києва через чорний дим від цукрового заводу
Сьогодні, 10:50
Луцька міська рада має намір звертатися у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України через чорні клуби диму від Гнідавського цукрового заводу.
Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.
Ігор Поліщук дав доручення відповідним посадовцям Луцькради підготувати відповідне звернення на найближчу сесію міської ради.
«Далі це терпіти неможливо. Дим чорний іде просто у неймовірних кількостях, в людей на автомобілях зранку – сажа, але в нас перевіряючи органи нічого не бачать, для них все нормально. Завод – на території Боратинської ОТГ. Податки всі – туди, а страждають лучани», – сказав Поліщук.
Він також зауважив, що варто зібрати декілька тисяч підписів від лучан, які проживають у тому мікрорайоні, аби до звернення у Києві точно дослухалися.
Головне фото - Інформаційного агентства Волинські Новини
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Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.
Ігор Поліщук дав доручення відповідним посадовцям Луцькради підготувати відповідне звернення на найближчу сесію міської ради.
«Далі це терпіти неможливо. Дим чорний іде просто у неймовірних кількостях, в людей на автомобілях зранку – сажа, але в нас перевіряючи органи нічого не бачать, для них все нормально. Завод – на території Боратинської ОТГ. Податки всі – туди, а страждають лучани», – сказав Поліщук.
Він також зауважив, що варто зібрати декілька тисяч підписів від лучан, які проживають у тому мікрорайоні, аби до звернення у Києві точно дослухалися.
Головне фото - Інформаційного агентства Волинські Новини
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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