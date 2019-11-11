«Далі неможливо терпіти»: Луцьк звертатиметься до Києва через чорний дим від цукрового заводу

Луцька міська рада має намір звертатися у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України через чорні клуби диму від Гнідавського цукрового заводу.Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.дав доручення відповідним посадовцям Луцькради підготувати відповідне звернення на найближчу сесію міської ради.«Далі це терпіти неможливо. Дим чорний іде просто у неймовірних кількостях, в людей на автомобілях зранку – сажа, але в нас перевіряючи органи нічого не бачать, для них все нормально. Завод – на території Боратинської ОТГ. Податки всі – туди, а страждають лучани», – сказав Поліщук.Він також зауважив, що варто зібрати декілька тисяч підписів від лучан, які проживають у тому мікрорайоні, аби до звернення у Києві точно дослухалися.