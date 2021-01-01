Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 10:00
Наразі менеджери потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському та Ковельському районі. Оплату пропонують від 10 до 15 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій для менеджерів є в обласному центрі Волині. Зокрема, на зарплату 10 тисяч гривень шукають менеджера з продажу рулонних штор ролет та гаражних воріт. В його обов'язки входить консультація клієнтів по товарах, оформлення замовлень, закупівля матеріалів на виробництво та облік запасів в 1С-бухгалтерії. а деталями: (0332) 728149, (0332) 728289.
Візьмуть на роботу менеджера (управитель), якому обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Він буде рекламувати, просувати, продавати продукт (сфера ІТ-технологій) в Україні та Польщі. Обов'язковими є знання програми 1С бухгалтерія, CRM, Бітрікс24, розуміння тонкощів просування продукту (Google Ads, Facebook, Instagram). Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 728149, (0332) 728289.
Потрібен промоутер, якому будуть платити 15 тисяч гривень. Обов'язки: проведення дегустаційних міроприємств у пунктах продажу з продукції підприємства, роздача рекламних флаєрів та консультування споживачів, проведення промо-акцій, ознайомлення клієнтів з продукцією, просування продукції компанії. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 728149, (0332) 728289.
Є вакансія для SMM-менеджера. Заробітна плата - 13 тисяч гривень. Спеціаліст повинен розробляти та створювати контент-план, писати тексти для публікацій, вести корпоративні сторінки у Facebook та Instagram, публікувати новини на сайті компанії, а також Viber та Telegram каналах, робити інформаційні розсилки для клієнтів, працювати з відгуками та коментарями в соціальних мережах, генерувати активності для підвищення залученості аудиторії (конкурси, опитування, акції, ситуативний контент), збирати статистичні дані та їх аналіз. Контакти: (0332) 728149, (0332) 728289.
Запрошують на роботу менеджера з оптової торгівлі в інтернеті стоковим одягом та взуттям європейських брендів. Оплата - 10 тисяч гривень. Працівник буде приймати та оформлювати замовлення, вести базу клієнтів, шукати нових, формувати презентації товару та розміщувати в інтернеті, вайбер групах. Досвід роботи в торгівлі обов'язковий. (0332) 728149, (0332) 728289.
Для продажу дверей та підлоги, заключення договорів шукають менеджера по роботі з клієнтами. Зарплата - 10 тисяч гривень. (0332) 728149, (0332) 728289.
Готові взяти на роботу одразу двох менеджерів з продажу стоматологічних матеріалів, яким пропонують зарплату в розмірі 10 тисяч гривень. Вони будуть заключати договори, вести переговори, відповідати на телефонні дзвінки. (0332) 728149, (0332) 728289.
Для повного контролю за кредитними консультантами, виконання планових показників є пропозиція для менеджера (управителя) із надання кредитів. Оплата - 10 тисяч гривень. (0332) 728149, (0332) 728289.
На зарплату 10 тисяч гривень потрібен менеджер (управитель) із збуту. В його обов'язки входить пошук та підбір автозапчастин, підтримка та розширення клієнтської бази, контроль дебіторської заборгованості, ведення звітності. Наявність водійського посвідчення (вітається), знання загальної будови автомобіля (бажано), вміння спілкуватися з клієнтами. (0332) 728149; (0332) 728289.
Візьмуть на роботу менеджера (управителя) зі збуту, якому обіцяють зарплату у розмірі 15 тисяч гривень. Обов'язки: продаж водопровідного, опалювального приладдя та устаткування, створення клієнтської база, проведення переговорів з існуючими клієнтами та партнерами, новими клієнтами, ініціювання проведення презентацій та заходів з підтримки продажів, моніторинг конкурентів і ринку в регіоні, розуміння і знання асортименту, класифікації, характеристики та призначення товару. (0332) 728149, (0332) 728289.
Є вакансії для трьох менеджерів зі збуту. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. Фахівці мають розширювати ринок збуту, працювати з напрацьованою клієнтською базою, виводити торгову марку на нові ринки збуту, моніторити, аналізувати, оцінювати конкурентне середовище, збільшувати об'єми продажів. (0332) 728149, (0332) 728289.
Винагороду в розмірі 10 тисяч гривень обіцяють для менеджера зі збуту. Він повинен шукати і залучати нових клієнтів, здійснення дзвінки, переговори, укладення договорів, підтримувати взаємини з існуючими клієнтами, працювати з запереченнями, контролювати дебіторську заборгованість, готувати та узгоджувати комерційні пропозиції для клієнтів, працювати в CRM, бути готовим до відряджень. (0332) 728149, (0332) 728289.
На зарплату 15 тисяч гривень потрібен менеджер з продажу будівельних матеріалів. В його обов'язки входить пошук нових клієнтів, співпраця з проєктними, підрядними організаціями,
налагодження зв’язків з будівельними бригадами, участь у тендерах, бажане знання ринку будівельних матеріалів, робота на будівельних майданчиках. Обов'язковою є наявність власного автомобіля (використання компенсують). (0332) 728149, (0332) 728289.
Для роботи з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), підготовки документів до торгів та супроводження продажів шукають менеджера зі збуту. Зарплата - 14 тисяч гривень. (0332) 728149, (0332) 728289.
Є пропозиції для двох менеджерів з туризму, які будуть консультувати, планувати, координувати діяльность із продажу туристичних послуг, шукати клієнтів, оформлювати документи, закордонні поїздки. Бажано знати англійську мову. (0332) 728149, (0332) 728289.
Запрошують на роботу менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, якому платитимуть 10 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входить виведення торгової марки на нові ринки збуту, моніторинг, аналіз, оцінка конкурентного середовища, збільшення об'ємів продажів, забезпечення вчасної поставки продукції згідно із замовленнями закордонних партнерів,
здійснення щомісячного планування експортних продаж, участь у виставках. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен досконало знати англійську мову. (0332) 728149, (0332) 728289.
У село Липини Луцького району на зарплату 10 тисяч гривень шукають менеджера. Працівник повинен збувати товари продовольчої групи. Бажано мати власне авто. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).
У село Тарасове Луцького району для продажу вікон та дверей візьмуть на роботу менеджера зі збуту. Оплата - 10 тисяч гривень. Графік роботи: понеділок-п'ятниця - з 9 до 18, субота - з 10 до 15. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).
У село Княгининок Луцького району є вакансія для менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, якому платитимуть 10 тисяч гривень за місяць. Спеціаліст має супроводжувати контракти з іноземними покупцями (ідеальне знання англійської мови), готувати документи для експорту, планувати міжнародні транспортні перевезення. (0332) 719506 Іванна Михайлівна.
У Володимирі-Волинському для продажі інструментів та обладнання потрібен менеджер із збуту. Оплата - 10 тисяч гривень. (03342)20526 (Борисюк Людмила Степанівна).
На зарплату 15 тисяч гривень запрошують на роботу менеджера зі збуту. В його обов'язки входить збут м'ясної продукції по торгових точках м. Володимира-Волинського та м. Нововолинськ, пошук нових клієнтів, контроль дебіторської заборгованості. Обов'язковими є наявність власного автомобіля, посвідчення водія категорії В. Амортизація автомобіля та пальне відшкодовують. (03342)35644 (Пась Людмила Іванівна).
У Ковелі є пропозиція для менеджера в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, якому платитимуть 12 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду повинен знати номенклатури продовольчих товарів та мати досвід роботи з програмою 1С Бухгалтерія. (03352) 50316.
Візьмуть на роботу менеджера зі збуту, який буде підбирати та продавати запчастини для клієнтів, виконувати план продажу. Спеціалісту обіцяють винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Обов'язковими є досвід роботи у сфері продажу автозапчастин, знання будови автомобіля та базове знання польської мови, навички роботи з ПК (інтернет, електронна пошта та інша оргтехніка). (03352) 50316.
У селищі Голоби Ковельського району шукають менеджера із зовнішньоекономічної діяльності . Оплата - 10 тисяч гривень. В його обов'язки входить планування та контроль експортно-імпортних продаж, активна, результативна і систематична робота з існуючими та потенційними клієнтами, розробка стратегії розвитку компанії і виходу на нові ринки, консультування клієнтів, переговори, заключення договорів. (03352) 71140.
У селищі Люблинець Ковельського району зарплату 12 тисяч гривень пропонують менеджеру з логістики. Фахівець має визначати логістичну стратегію підприємства, приймати рішення щодо вибору на довгостроковій основі постачальників, каналів збуту/постачання та розподілення продукції, розробляти перспективні, поточні та оперативні плани логістичної діяльності, проєктувати матеріальні потоки протягом повного логістичного ланцюжка, координувати діяльність різних підрозділів підприємства, проводити перговори, забезпечувати укладання договорів. (03352) 71140.
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій для менеджерів є в обласному центрі Волині. Зокрема, на зарплату 10 тисяч гривень шукають менеджера з продажу рулонних штор ролет та гаражних воріт. В його обов'язки входить консультація клієнтів по товарах, оформлення замовлень, закупівля матеріалів на виробництво та облік запасів в 1С-бухгалтерії. а деталями: (0332) 728149, (0332) 728289.
Візьмуть на роботу менеджера (управитель), якому обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Він буде рекламувати, просувати, продавати продукт (сфера ІТ-технологій) в Україні та Польщі. Обов'язковими є знання програми 1С бухгалтерія, CRM, Бітрікс24, розуміння тонкощів просування продукту (Google Ads, Facebook, Instagram). Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 728149, (0332) 728289.
Потрібен промоутер, якому будуть платити 15 тисяч гривень. Обов'язки: проведення дегустаційних міроприємств у пунктах продажу з продукції підприємства, роздача рекламних флаєрів та консультування споживачів, проведення промо-акцій, ознайомлення клієнтів з продукцією, просування продукції компанії. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 728149, (0332) 728289.
Є вакансія для SMM-менеджера. Заробітна плата - 13 тисяч гривень. Спеціаліст повинен розробляти та створювати контент-план, писати тексти для публікацій, вести корпоративні сторінки у Facebook та Instagram, публікувати новини на сайті компанії, а також Viber та Telegram каналах, робити інформаційні розсилки для клієнтів, працювати з відгуками та коментарями в соціальних мережах, генерувати активності для підвищення залученості аудиторії (конкурси, опитування, акції, ситуативний контент), збирати статистичні дані та їх аналіз. Контакти: (0332) 728149, (0332) 728289.
Запрошують на роботу менеджера з оптової торгівлі в інтернеті стоковим одягом та взуттям європейських брендів. Оплата - 10 тисяч гривень. Працівник буде приймати та оформлювати замовлення, вести базу клієнтів, шукати нових, формувати презентації товару та розміщувати в інтернеті, вайбер групах. Досвід роботи в торгівлі обов'язковий. (0332) 728149, (0332) 728289.
Для продажу дверей та підлоги, заключення договорів шукають менеджера по роботі з клієнтами. Зарплата - 10 тисяч гривень. (0332) 728149, (0332) 728289.
Готові взяти на роботу одразу двох менеджерів з продажу стоматологічних матеріалів, яким пропонують зарплату в розмірі 10 тисяч гривень. Вони будуть заключати договори, вести переговори, відповідати на телефонні дзвінки. (0332) 728149, (0332) 728289.
Для повного контролю за кредитними консультантами, виконання планових показників є пропозиція для менеджера (управителя) із надання кредитів. Оплата - 10 тисяч гривень. (0332) 728149, (0332) 728289.
На зарплату 10 тисяч гривень потрібен менеджер (управитель) із збуту. В його обов'язки входить пошук та підбір автозапчастин, підтримка та розширення клієнтської бази, контроль дебіторської заборгованості, ведення звітності. Наявність водійського посвідчення (вітається), знання загальної будови автомобіля (бажано), вміння спілкуватися з клієнтами. (0332) 728149; (0332) 728289.
Візьмуть на роботу менеджера (управителя) зі збуту, якому обіцяють зарплату у розмірі 15 тисяч гривень. Обов'язки: продаж водопровідного, опалювального приладдя та устаткування, створення клієнтської база, проведення переговорів з існуючими клієнтами та партнерами, новими клієнтами, ініціювання проведення презентацій та заходів з підтримки продажів, моніторинг конкурентів і ринку в регіоні, розуміння і знання асортименту, класифікації, характеристики та призначення товару. (0332) 728149, (0332) 728289.
Є вакансії для трьох менеджерів зі збуту. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. Фахівці мають розширювати ринок збуту, працювати з напрацьованою клієнтською базою, виводити торгову марку на нові ринки збуту, моніторити, аналізувати, оцінювати конкурентне середовище, збільшувати об'єми продажів. (0332) 728149, (0332) 728289.
Винагороду в розмірі 10 тисяч гривень обіцяють для менеджера зі збуту. Він повинен шукати і залучати нових клієнтів, здійснення дзвінки, переговори, укладення договорів, підтримувати взаємини з існуючими клієнтами, працювати з запереченнями, контролювати дебіторську заборгованість, готувати та узгоджувати комерційні пропозиції для клієнтів, працювати в CRM, бути готовим до відряджень. (0332) 728149, (0332) 728289.
На зарплату 15 тисяч гривень потрібен менеджер з продажу будівельних матеріалів. В його обов'язки входить пошук нових клієнтів, співпраця з проєктними, підрядними організаціями,
налагодження зв’язків з будівельними бригадами, участь у тендерах, бажане знання ринку будівельних матеріалів, робота на будівельних майданчиках. Обов'язковою є наявність власного автомобіля (використання компенсують). (0332) 728149, (0332) 728289.
Для роботи з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), підготовки документів до торгів та супроводження продажів шукають менеджера зі збуту. Зарплата - 14 тисяч гривень. (0332) 728149, (0332) 728289.
Є пропозиції для двох менеджерів з туризму, які будуть консультувати, планувати, координувати діяльность із продажу туристичних послуг, шукати клієнтів, оформлювати документи, закордонні поїздки. Бажано знати англійську мову. (0332) 728149, (0332) 728289.
Запрошують на роботу менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, якому платитимуть 10 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входить виведення торгової марки на нові ринки збуту, моніторинг, аналіз, оцінка конкурентного середовища, збільшення об'ємів продажів, забезпечення вчасної поставки продукції згідно із замовленнями закордонних партнерів,
здійснення щомісячного планування експортних продаж, участь у виставках. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен досконало знати англійську мову. (0332) 728149, (0332) 728289.
У село Липини Луцького району на зарплату 10 тисяч гривень шукають менеджера. Працівник повинен збувати товари продовольчої групи. Бажано мати власне авто. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).
У село Тарасове Луцького району для продажу вікон та дверей візьмуть на роботу менеджера зі збуту. Оплата - 10 тисяч гривень. Графік роботи: понеділок-п'ятниця - з 9 до 18, субота - з 10 до 15. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).
У село Княгининок Луцького району є вакансія для менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, якому платитимуть 10 тисяч гривень за місяць. Спеціаліст має супроводжувати контракти з іноземними покупцями (ідеальне знання англійської мови), готувати документи для експорту, планувати міжнародні транспортні перевезення. (0332) 719506 Іванна Михайлівна.
У Володимирі-Волинському для продажі інструментів та обладнання потрібен менеджер із збуту. Оплата - 10 тисяч гривень. (03342)20526 (Борисюк Людмила Степанівна).
На зарплату 15 тисяч гривень запрошують на роботу менеджера зі збуту. В його обов'язки входить збут м'ясної продукції по торгових точках м. Володимира-Волинського та м. Нововолинськ, пошук нових клієнтів, контроль дебіторської заборгованості. Обов'язковими є наявність власного автомобіля, посвідчення водія категорії В. Амортизація автомобіля та пальне відшкодовують. (03342)35644 (Пась Людмила Іванівна).
У Ковелі є пропозиція для менеджера в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, якому платитимуть 12 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду повинен знати номенклатури продовольчих товарів та мати досвід роботи з програмою 1С Бухгалтерія. (03352) 50316.
Візьмуть на роботу менеджера зі збуту, який буде підбирати та продавати запчастини для клієнтів, виконувати план продажу. Спеціалісту обіцяють винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Обов'язковими є досвід роботи у сфері продажу автозапчастин, знання будови автомобіля та базове знання польської мови, навички роботи з ПК (інтернет, електронна пошта та інша оргтехніка). (03352) 50316.
У селищі Голоби Ковельського району шукають менеджера із зовнішньоекономічної діяльності . Оплата - 10 тисяч гривень. В його обов'язки входить планування та контроль експортно-імпортних продаж, активна, результативна і систематична робота з існуючими та потенційними клієнтами, розробка стратегії розвитку компанії і виходу на нові ринки, консультування клієнтів, переговори, заключення договорів. (03352) 71140.
У селищі Люблинець Ковельського району зарплату 12 тисяч гривень пропонують менеджеру з логістики. Фахівець має визначати логістичну стратегію підприємства, приймати рішення щодо вибору на довгостроковій основі постачальників, каналів збуту/постачання та розподілення продукції, розробляти перспективні, поточні та оперативні плани логістичної діяльності, проєктувати матеріальні потоки протягом повного логістичного ланцюжка, координувати діяльність різних підрозділів підприємства, проводити перговори, забезпечувати укладання договорів. (03352) 71140.
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Коментарі 1
кажуть ,що нема роботи і отримують мінімалку.
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