Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Наразі менеджери потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському та Ковельському районі. Оплату пропонують від 10 до 15 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.Найбільше пропозицій для менеджерів є в обласному центрі Волині. Зокрема, на зарплатушукають. В його обов'язки входить консультація клієнтів по товарах, оформлення замовлень, закупівля матеріалів на виробництво та облік запасів в 1С-бухгалтерії. а деталями: (0332) 728149, (0332) 728289.Візьмуть на роботу, якому обіцяють винагороду у розмірі. Він буде рекламувати, просувати, продавати продукт (сфера ІТ-технологій) в Україні та Польщі. Обов'язковими є знання програми 1С бухгалтерія, CRM, Бітрікс24, розуміння тонкощів просування продукту (Google Ads, Facebook, Instagram). Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 728149, (0332) 728289.Потрібен, якому будуть платити. Обов'язки: проведення дегустаційних міроприємств у пунктах продажу з продукції підприємства, роздача рекламних флаєрів та консультування споживачів, проведення промо-акцій, ознайомлення клієнтів з продукцією, просування продукції компанії. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 728149, (0332) 728289.Є вакансія для. Заробітна плата -. Спеціаліст повинен розробляти та створювати контент-план, писати тексти для публікацій, вести корпоративні сторінки у Facebook та Instagram, публікувати новини на сайті компанії, а також Viber та Telegram каналах, робити інформаційні розсилки для клієнтів, працювати з відгуками та коментарями в соціальних мережах, генерувати активності для підвищення залученості аудиторії (конкурси, опитування, акції, ситуативний контент), збирати статистичні дані та їх аналіз. Контакти: (0332) 728149, (0332) 728289.Запрошують на роботу. Оплата -. Працівник буде приймати та оформлювати замовлення, вести базу клієнтів, шукати нових, формувати презентації товару та розміщувати в інтернеті, вайбер групах. Досвід роботи в торгівлі обов'язковий. (0332) 728149, (0332) 728289.Для продажу дверей та підлоги, заключення договорів шукають. Зарплата -. (0332) 728149, (0332) 728289.Готові взяти на роботу одразу двох, яким пропонують зарплату в розмірі. Вони будуть заключати договори, вести переговори, відповідати на телефонні дзвінки. (0332) 728149, (0332) 728289.Для повного контролю за кредитними консультантами, виконання планових показників є пропозиція для. Оплата -. (0332) 728149, (0332) 728289.На зарплатупотрібен. В його обов'язки входить пошук та підбір автозапчастин, підтримка та розширення клієнтської бази, контроль дебіторської заборгованості, ведення звітності. Наявність водійського посвідчення (вітається), знання загальної будови автомобіля (бажано), вміння спілкуватися з клієнтами. (0332) 728149; (0332) 728289.Візьмуть на роботу, якому обіцяють зарплату у розмірі. Обов'язки: продаж водопровідного, опалювального приладдя та устаткування, створення клієнтської база, проведення переговорів з існуючими клієнтами та партнерами, новими клієнтами, ініціювання проведення презентацій та заходів з підтримки продажів, моніторинг конкурентів і ринку в регіоні, розуміння і знання асортименту, класифікації, характеристики та призначення товару. (0332) 728149, (0332) 728289.Є вакансії для трьох. Заробітна плата -. Фахівці мають розширювати ринок збуту, працювати з напрацьованою клієнтською базою, виводити торгову марку на нові ринки збуту, моніторити, аналізувати, оцінювати конкурентне середовище, збільшувати об'єми продажів. (0332) 728149, (0332) 728289.Винагороду в розміріобіцяють для. Він повинен шукати і залучати нових клієнтів, здійснення дзвінки, переговори, укладення договорів, підтримувати взаємини з існуючими клієнтами, працювати з запереченнями, контролювати дебіторську заборгованість, готувати та узгоджувати комерційні пропозиції для клієнтів, працювати в CRM, бути готовим до відряджень. (0332) 728149, (0332) 728289.На зарплатупотрібен. В його обов'язки входить пошук нових клієнтів, співпраця з проєктними, підрядними організаціями,налагодження зв’язків з будівельними бригадами, участь у тендерах, бажане знання ринку будівельних матеріалів, робота на будівельних майданчиках. Обов'язковою є наявність власного автомобіля (використання компенсують). (0332) 728149, (0332) 728289.Для роботи з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), підготовки документів до торгів та супроводження продажів шукають. Зарплата -. (0332) 728149, (0332) 728289.Є пропозиції для двох, які будуть консультувати, планувати, координувати діяльность із продажу туристичних послуг, шукати клієнтів, оформлювати документи, закордонні поїздки. Бажано знати англійську мову. (0332) 728149, (0332) 728289.Запрошують на роботу, якому платитимутьна місяць. В його обов'язки входить виведення торгової марки на нові ринки збуту, моніторинг, аналіз, оцінка конкурентного середовища, збільшення об'ємів продажів, забезпечення вчасної поставки продукції згідно із замовленнями закордонних партнерів,здійснення щомісячного планування експортних продаж, участь у виставках. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен досконало знати англійську мову. (0332) 728149, (0332) 728289.У село Липини Луцького району на зарплатушукають. Працівник повинен збувати товари продовольчої групи. Бажано мати власне авто. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).У село Тарасове Луцького району для продажу вікон та дверей візьмуть на роботу. Оплата -. Графік роботи: понеділок-п'ятниця - з 9 до 18, субота - з 10 до 15. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).У село Княгининок Луцького району є вакансія для, якому платитимуть 10 тисяч гривень за місяць. Спеціаліст має супроводжувати контракти з іноземними покупцями (ідеальне знання англійської мови), готувати документи для експорту, планувати міжнародні транспортні перевезення. (0332) 719506 Іванна Михайлівна.У Володимирі-Волинському для продажі інструментів та обладнання потрібен. Оплата -. (03342)20526 (Борисюк Людмила Степанівна).На зарплатузапрошують на роботу. В його обов'язки входить збут м'ясної продукції по торгових точках м. Володимира-Волинського та м. Нововолинськ, пошук нових клієнтів, контроль дебіторської заборгованості. Обов'язковими є наявність власного автомобіля, посвідчення водія категорії В. Амортизація автомобіля та пальне відшкодовують. (03342)35644 (Пась Людмила Іванівна).У Ковелі є пропозиція для, якому платитимуть. Кандидат на цю посаду повинен знати номенклатури продовольчих товарів та мати досвід роботи з програмою 1С Бухгалтерія. (03352) 50316.Візьмуть на роботу, який буде підбирати та продавати запчастини для клієнтів, виконувати план продажу. Спеціалісту обіцяють винагороду в розмірі. Обов'язковими є досвід роботи у сфері продажу автозапчастин, знання будови автомобіля та базове знання польської мови, навички роботи з ПК (інтернет, електронна пошта та інша оргтехніка). (03352) 50316.У селищі Голоби Ковельського району шукають. Оплата -. В його обов'язки входить планування та контроль експортно-імпортних продаж, активна, результативна і систематична робота з існуючими та потенційними клієнтами, розробка стратегії розвитку компанії і виходу на нові ринки, консультування клієнтів, переговори, заключення договорів. (03352) 71140.У селищі Люблинець Ковельського району зарплатупропонують. Фахівець має визначати логістичну стратегію підприємства, приймати рішення щодо вибору на довгостроковій основі постачальників, каналів збуту/постачання та розподілення продукції, розробляти перспективні, поточні та оперативні плани логістичної діяльності, проєктувати матеріальні потоки протягом повного логістичного ланцюжка, координувати діяльність різних підрозділів підприємства, проводити перговори, забезпечувати укладання договорів. (03352) 71140.