На трасі Ковель-Львів сталася аварія з потерпілими, серед яких – дитина





Автопригода трапилася учора, повідомляє ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили, що 43-річний житель Луганської області, керуючи автомобілем Opel Vectra, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком Skoda Octavia, за кермом якого перебував 42-річний житель Нововолинська.



Внаслідок автопригоди троє пасажирів транспортних засобів, серед яких 13-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих не госпіталізовували.



За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучили. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Ковель-Львів поблизу села Блаженик Ковельського району сталася ДТП з трьома потерпілими.Автопригода трапилася учора, повідомляє ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що 43-річний житель Луганської області, керуючи автомобілем Opel Vectra, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком Skoda Octavia, за кермом якого перебував 42-річний житель Нововолинська.Внаслідок автопригоди троє пасажирів транспортних засобів, серед яких 13-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих не госпіталізовували.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучили. Триває слідство.

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