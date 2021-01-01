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На трасі Ковель-Львів сталася аварія з потерпілими, серед яких – дитина

На трасі Ковель-Львів сталася аварія з потерпілими, серед яких – дитина
На автодорозі Ковель-Львів поблизу села Блаженик Ковельського району сталася ДТП з трьома потерпілими.

Автопригода трапилася учора, повідомляє ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що 43-річний житель Луганської області, керуючи автомобілем Opel Vectra, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком Skoda Octavia, за кермом якого перебував 42-річний житель Нововолинська.

Внаслідок автопригоди троє пасажирів транспортних засобів, серед яких 13-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих не госпіталізовували.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучили. Триває слідство.


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Теги: Ковельський район, аварія, потерпілі
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