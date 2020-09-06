Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО





Уже навіть світлофори встановили, проте вони не працюють. Чому – у сюжеті



"Дуже погано переходити, бо не зупиняються машини", - говорить місцева жителька.



На проблемній ділянці дороги встановили світлофори, утім, поки що вони блимають лише попереджувальним, жовтим кольором. Тож особливо на ситуацію з аварійністю не впливають.



У Службі автомобільних доріг у Волинській області обіцяють, що світлофори незабаром запрацюють повноцінно.



Детальніше - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На об’їзній дорозі Луцька у Рованцях дуже багато аварій. Одне з найбільш небезпечних місць саме біля продуктового магазину «Бісквіт». Тут пішохідний перехід, утім, перейти по ньому дорогу не так вже й просто.Уже навіть світлофори встановили, проте вони не працюють. Чому – у сюжеті "Конкуренту" "Дуже погано переходити, бо не зупиняються машини", - говорить місцева жителька.На проблемній ділянці дороги встановили світлофори, утім, поки що вони блимають лише попереджувальним, жовтим кольором. Тож особливо на ситуацію з аварійністю не впливають.У Службі автомобільних доріг у Волинській області обіцяють, що світлофори незабаром запрацюють повноцінно.Детальніше - у відео.

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