Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
На об’їзній дорозі Луцька у Рованцях дуже багато аварій. Одне з найбільш небезпечних місць саме біля продуктового магазину «Бісквіт». Тут пішохідний перехід, утім, перейти по ньому дорогу не так вже й просто.
Уже навіть світлофори встановили, проте вони не працюють. Чому – у сюжеті "Конкуренту".
"Дуже погано переходити, бо не зупиняються машини", - говорить місцева жителька.
На проблемній ділянці дороги встановили світлофори, утім, поки що вони блимають лише попереджувальним, жовтим кольором. Тож особливо на ситуацію з аварійністю не впливають.
У Службі автомобільних доріг у Волинській області обіцяють, що світлофори незабаром запрацюють повноцінно.
Детальніше - у відео.
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Уже навіть світлофори встановили, проте вони не працюють. Чому – у сюжеті "Конкуренту".
"Дуже погано переходити, бо не зупиняються машини", - говорить місцева жителька.
На проблемній ділянці дороги встановили світлофори, утім, поки що вони блимають лише попереджувальним, жовтим кольором. Тож особливо на ситуацію з аварійністю не впливають.
У Службі автомобільних доріг у Волинській області обіцяють, що світлофори незабаром запрацюють повноцінно.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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