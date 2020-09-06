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Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО

Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО
На об’їзній дорозі Луцька у Рованцях дуже багато аварій. Одне з найбільш небезпечних місць саме біля продуктового магазину «Бісквіт». Тут пішохідний перехід, утім, перейти по ньому дорогу не так вже й просто.

Уже навіть світлофори встановили, проте вони не працюють. Чому – у сюжеті "Конкуренту".

"Дуже погано переходити, бо не зупиняються машини", - говорить місцева жителька.

На проблемній ділянці дороги встановили світлофори, утім, поки що вони блимають лише попереджувальним, жовтим кольором. Тож особливо на ситуацію з аварійністю не впливають.

У Службі автомобільних доріг у Волинській області обіцяють, що світлофори незабаром запрацюють повноцінно.

Детальніше - у відео.


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Теги: світлофор, Рованці, причина
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