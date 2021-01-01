Сьогодні, 3 серпня, у Луцьку на частині дороги перекриють рух транспорту





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Йдеться про дорогу на вулиці Володимирська — кут Червоного Хреста.



До завершення аварійно-відновлювальних робіт об’їзд ділянки автошляху буде здійснюватись вулицею Глінки.



Виконавець робіт — АТ “Волиньгаз".

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