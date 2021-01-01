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Сьогодні, 3 серпня, у Луцьку на частині дороги перекриють рух транспорту

Сьогодні, 3 серпня, у Луцьку на частині дороги перекриють рух транспорту
Сьогодні, 3 серпня, у Луцьку на частині дороги перекриють рух транспорту через підозру на витік на газопроводі високого тиску.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Йдеться про дорогу на вулиці Володимирська — кут Червоного Хреста.

До завершення аварійно-відновлювальних робіт об’їзд ділянки автошляху буде здійснюватись вулицею Глінки.

Виконавець робіт — АТ “Волиньгаз".

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Теги: Луцьк, перекриття руху, витік на газопроводі
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