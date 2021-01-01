Сьогодні, 3 серпня, у Луцьку на частині дороги перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:58
Сьогодні, 3 серпня, у Луцьку на частині дороги перекриють рух транспорту через підозру на витік на газопроводі високого тиску.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Йдеться про дорогу на вулиці Володимирська — кут Червоного Хреста.
До завершення аварійно-відновлювальних робіт об’їзд ділянки автошляху буде здійснюватись вулицею Глінки.
Виконавець робіт — АТ “Волиньгаз".
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Йдеться про дорогу на вулиці Володимирська — кут Червоного Хреста.
До завершення аварійно-відновлювальних робіт об’їзд ділянки автошляху буде здійснюватись вулицею Глінки.
Виконавець робіт — АТ “Волиньгаз".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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