У Луцьку відбудеться хресний хід УПЦ (МП)
Сьогодні, 12:11
У Луцьку відбудеться традиційний щорічний хресний хід Української православної церкви Московського патріархату, який пройде вулицями обласного центру у неділю, 8 серпня.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
Цього дня хресний хід вирушить від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської до Свято-Покровського храму Луцька.
Початок хресного ходу о 15:00.
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Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
Цього дня хресний хід вирушить від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської до Свято-Покровського храму Луцька.
Початок хресного ходу о 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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