вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбудеться хресний хід УПЦ (МП)

У Луцьку відбудеться хресний хід УПЦ (МП)
У Луцьку відбудеться традиційний щорічний хресний хід Української православної церкви Московського патріархату, який пройде вулицями обласного центру у неділю, 8 серпня.

Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).

Цього дня хресний хід вирушить від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської до Свято-Покровського храму Луцька.

Початок хресного ходу о 15:00.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, хресний хід, УПЦ (МП)
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться хресний хід УПЦ (МП)
Сьогодні, 12:11
Сьогодні, 3 серпня, у Луцьку на частині дороги перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:58
Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
На трасі Ковель-Львів сталася аварія з потерпілими, серед яких – дитина
Сьогодні, 11:08
«Далі неможливо терпіти»: Луцьк звертатиметься до Києва через чорний дим від цукрового заводу
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
21 жовтень, 2019, 10:18
Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють
18 жовтень, 2019, 17:00
Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП) Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)
15 жовтень, 2019, 13:37
Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух
05 серпень, 2019, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбудеться хресний хід УПЦ (МП)
Сьогодні, 12:11
 0
Сьогодні, 3 серпня, у Луцьку на частині дороги перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:58
 0
Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
 0
На трасі Ковель-Львів сталася аварія з потерпілими, серед яких – дитина
Сьогодні, 11:08
 0
«Далі неможливо терпіти»: Луцьк звертатиметься до Києва через чорний дим від цукрового заводу
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8