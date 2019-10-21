У Луцьку відбудеться хресний хід УПЦ (МП)





Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).



Цього дня хресний хід вирушить від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської до Свято-Покровського храму Луцька.



Початок хресного ходу о 15:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться традиційний щорічний хресний хід Української православної церкви Московського патріархату, який пройде вулицями обласного центру у неділю, 8 серпня.Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).Цього дня хресний хід вирушить від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської до Свято-Покровського храму Луцька.Початок хресного ходу о 15:00.

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