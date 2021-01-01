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Підібрав ключі та викрав велосипед: на Волині зловили будинкового злодія

Підібрав ключі та викрав велосипед: на Волині зловили будинкового злодія
Ківерцівські поліцейські викрили будинкового злодія

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Крадіжка трапилася у період з 29 липня по 1 серпня. Зловмисник підібрав ключі до дверей будинку, належного 28-річному жителю Луцького району, та викрав звідти велосипед, вартістю 8 тис. грн. Про інцидент поліцію повідомив власник помешкання.

Правоохоронці оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 21-річний житель селища Олика. Викрадений велосипед зловмисник здав у ломбард.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.



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Теги: крадіжка, будинковий злодій, поліція
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