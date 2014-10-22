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Ціна на газ в Європі зросла до історичного максимуму: чи подорожчає блакитне паливо для українців

Ціна на газ в Європі зросла до історичного максимуму: чи подорожчає блакитне паливо для українців
Ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.

Про це свідчать дані Європейської енергетичної біржі (EEX), повідомляє "Уніан".

Таким чином ціна на газ в Європі, після перетину позначки 40 євро за мегават-годину в кінці липня, продовжує зростати.

При переведенні у вартість за кубічний метр ціна газу становить 525 доларів за тис. кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України на 3 серпня склала 18,14 тис. грн за тисячу кубометрів.

"Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання", - йдеться в повідомленні.

Оскільки Україна купує газ на хабах, зростання цін в Європі автоматично призведе до подорожчання газу і для нашої країни.

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Теги: газ, подорожчання, Європа, Україна
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