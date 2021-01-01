Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина
Сьогодні, 13:33
Поліція розшукує безвісти зниклого 69-річного мешканця Луцького району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники відділення поліції №1 (м. Ківерці) встановлюють місцезнаходження Геліма Василя Андрійовича, жителя села Щурин Луцького району, який народився 28.02.1952 року.
Чоловік пішов з дому 29 липня та досі не повернувся. При собі мав паспорт громадянина України, виданий на його ім’я, та банківську картку.
Прикмети: худощавий; зріст - близько 160 см; волосся сиве; очі сірого кольору.
Був одягнений: синя футболка, сіро-зелені штани, чорні босоніжки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, правоохоронці просять невідкладно повідомити за телефоном 0509786838 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники відділення поліції №1 (м. Ківерці) встановлюють місцезнаходження Геліма Василя Андрійовича, жителя села Щурин Луцького району, який народився 28.02.1952 року.
Чоловік пішов з дому 29 липня та досі не повернувся. При собі мав паспорт громадянина України, виданий на його ім’я, та банківську картку.
Прикмети: худощавий; зріст - близько 160 см; волосся сиве; очі сірого кольору.
Був одягнений: синя футболка, сіро-зелені штани, чорні босоніжки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, правоохоронці просять невідкладно повідомити за телефоном 0509786838 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Знайшли 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Сьогодні, 13:57
Народний депутат вийшов у фінал Олімпійських ігор у Токіо
Сьогодні, 13:40
Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина
Сьогодні, 13:33
Ціна на газ в Європі зросла до історичного максимуму: чи подорожчає блакитне паливо для українців
Сьогодні, 13:00