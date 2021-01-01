Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина





Про це



Співробітники відділення поліції №1 (м. Ківерці) встановлюють місцезнаходження Геліма Василя Андрійовича, жителя села Щурин Луцького району, який народився 28.02.1952 року.



Чоловік пішов з дому 29 липня та досі не повернувся. При собі мав паспорт громадянина України, виданий на його ім’я, та банківську картку.



Прикмети: худощавий; зріст - близько 160 см; волосся сиве; очі сірого кольору.



Був одягнений: синя футболка, сіро-зелені штани, чорні босоніжки.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, правоохоронці просять невідкладно повідомити за телефоном 0509786838 або 102.

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