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Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина

Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина
Поліція розшукує безвісти зниклого 69-річного мешканця Луцького району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники відділення поліції №1 (м. Ківерці) встановлюють місцезнаходження Геліма Василя Андрійовича, жителя села Щурин Луцького району, який народився 28.02.1952 року.

Чоловік пішов з дому 29 липня та досі не повернувся. При собі мав паспорт громадянина України, виданий на його ім’я, та банківську картку.

Прикмети: худощавий; зріст - близько 160 см; волосся сиве; очі сірого кольору.

Був одягнений: синя футболка, сіро-зелені штани, чорні босоніжки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, правоохоронці просять невідкладно повідомити за телефоном 0509786838 або 102.

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Теги: Волинь, розшук, Василь Гелім, поліція
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