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Посадовцям і парламентарям заборонили відвідувати зону ООС

Посадовцям і парламентарям заборонили відвідувати зону ООС
Посадовцям та парламентарям тимчасово (до 10 днів) заборонили відвідувати район проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.

Інформують, що відповідне рішення прийняв головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний у зв’язку з процесом прийому-передачі посади Командувача ООС.

«Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави», - зазначив генерал-майор Валерій Залужний на офіційній сторінці у фейсбуці.

Він також висловив сподівання на розуміння політиків та посадовців щодо цього питання.

Зауважимо, що на сьогодні, 3 серпня, був запланований візит голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у зону проведення ООС. Утім, його скасували через заборону.

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Теги: Валерій Залужний, ООС, посадовці, заборона
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