Посадовцям і парламентарям заборонили відвідувати зону ООС
Сьогодні, 14:18
Посадовцям та парламентарям тимчасово (до 10 днів) заборонили відвідувати район проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.
Інформують, що відповідне рішення прийняв головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний у зв’язку з процесом прийому-передачі посади Командувача ООС.
«Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави», - зазначив генерал-майор Валерій Залужний на офіційній сторінці у фейсбуці.
Він також висловив сподівання на розуміння політиків та посадовців щодо цього питання.
Зауважимо, що на сьогодні, 3 серпня, був запланований візит голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у зону проведення ООС. Утім, його скасували через заборону.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.
Інформують, що відповідне рішення прийняв головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний у зв’язку з процесом прийому-передачі посади Командувача ООС.
«Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави», - зазначив генерал-майор Валерій Залужний на офіційній сторінці у фейсбуці.
Він також висловив сподівання на розуміння політиків та посадовців щодо цього питання.
Зауважимо, що на сьогодні, 3 серпня, був запланований візит голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у зону проведення ООС. Утім, його скасували через заборону.
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