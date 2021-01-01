Посадовцям і парламентарям заборонили відвідувати зону ООС

Посадовцям та парламентарям тимчасово (до 10 днів) заборонили відвідувати район проведення операції Об’єднаних сил.Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.Інформують, що відповідне рішення прийняв головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майору зв’язку з процесом прийому-передачі посади Командувача ООС.«Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави», - зазначив генерал-майор Валерій Залужний на офіційній сторінці у фейсбуці.Він також висловив сподівання на розуміння політиків та посадовців щодо цього питання.Зауважимо, що на сьогодні, 3 серпня, був запланований візит голови Верховної Радиу зону проведення ООС. Утім, його скасували через заборону.