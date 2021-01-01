На Волині показник вакцинації – один з найгірших в Україні

Показник вакцинації від коронавірусу на Волині – один з найнижчих в Україні.Про це йшлося 3 серпня під час брифінгу щодо вакцинальної кампанії у Волинській ОДА.Голова Волинської ОДАзауважив, що ситуація із вакцинацією від коронавірусу на Волині – невтішна. Попри те, що є всі умови для вакцинації населення, й нині триває 5 етап, коли кожен охочий, якому вже виповнилося 18 років, може вакцинуватися.За інформацією заступниці голови ОДА, на Волині станом на 3 серпня здійснили 106 840 щеплень від коронавірусу різними вакцинами. Натомість дві дози вакцини отримали лише 41 857 осіб.Посадовиця додала, що на сьогодні в області – 9 центрів вакцинації, 4 з них – у Луцьку, а також – у Ковелі, Нововолинську, Камені-Каширському, Володимирі-Волинському, а також у Любомлі.В області створили 87 пунктів щеплення, працюють загалом понад 30 мобільних бригад.«На Волині є всі вакцини, які доступні в Україні. Я закликаю всіх людей до проведення вакцинації. Щоб здобути колективний імунітет, необхідно щепити 70% населення», - додала Тимощук.