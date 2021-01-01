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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині показник вакцинації – один з найгірших в Україні

На Волині показник вакцинації – один з найгірших в Україні
Показник вакцинації від коронавірусу на Волині – один з найнижчих в Україні.

Про це йшлося 3 серпня під час брифінгу щодо вакцинальної кампанії у Волинській ОДА.

Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко зауважив, що ситуація із вакцинацією від коронавірусу на Волині – невтішна. Попри те, що є всі умови для вакцинації населення, й нині триває 5 етап, коли кожен охочий, якому вже виповнилося 18 років, може вакцинуватися.

За інформацією заступниці голови ОДА Людмили Тимощук, на Волині станом на 3 серпня здійснили 106 840 щеплень від коронавірусу різними вакцинами. Натомість дві дози вакцини отримали лише 41 857 осіб.

Посадовиця додала, що на сьогодні в області – 9 центрів вакцинації, 4 з них – у Луцьку, а також – у Ковелі, Нововолинську, Камені-Каширському, Володимирі-Волинському, а також у Любомлі.

В області створили 87 пунктів щеплення, працюють загалом понад 30 мобільних бригад.

«На Волині є всі вакцини, які доступні в Україні. Я закликаю всіх людей до проведення вакцинації. Щоб здобути колективний імунітет, необхідно щепити 70% населення», - додала Тимощук.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, вакцинація, ситуація
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