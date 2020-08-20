У Володимирі під час святкування Дня міста затримали чоловіка з пістолетом та наркотиками
Сьогодні, 16:05
У Володимирі-Волинському під час святкування Дня міста луцькі нацгвардіці разом з поліцейськими затримали чоловіка з наркотичними речовинами та пістолетом.
Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Так, близько 23:30 по вулиці Поліської Січі правоохоронці звернули увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей у 20-річного громадянина виявили пластмасовий бокс із трубками та невелику лампочку зі слідами речовини бурого кольору всередині, а також три згортки фольги з невідомою речовиною, ззовні схожою на наркотичну. Окрім того, у чоловіка також знайшли ймовірний газовий пістолет Макарова без зазначеного номера та серії.
На місце події викликали слідчо-оперативну группу Володимир-Волинського районного відділку поліції.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Так, близько 23:30 по вулиці Поліської Січі правоохоронці звернули увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей у 20-річного громадянина виявили пластмасовий бокс із трубками та невелику лампочку зі слідами речовини бурого кольору всередині, а також три згортки фольги з невідомою речовиною, ззовні схожою на наркотичну. Окрім того, у чоловіка також знайшли ймовірний газовий пістолет Макарова без зазначеного номера та серії.
На місце події викликали слідчо-оперативну группу Володимир-Волинського районного відділку поліції.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Володимирі під час святкування Дня міста затримали чоловіка з пістолетом та наркотиками
Сьогодні, 16:05
На Волині показник вакцинації – один з найгірших в Україні
Сьогодні, 15:54
В Україні тарифи на електрику зростуть вдвічі
Сьогодні, 15:45