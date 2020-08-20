У Володимирі під час святкування Дня міста затримали чоловіка з пістолетом та наркотиками

У Володимирі-Волинському під час святкування Дня міста луцькі нацгвардіці разом з поліцейськими затримали чоловіка з наркотичними речовинами та пістолетом.Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Так, близько 23:30 по вулиці Поліської Січі правоохоронці звернули увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей у 20-річного громадянина виявили пластмасовий бокс із трубками та невелику лампочку зі слідами речовини бурого кольору всередині, а також три згортки фольги з невідомою речовиною, ззовні схожою на наркотичну. Окрім того, у чоловіка також знайшли ймовірний газовий пістолет Макарова без зазначеного номера та серії.На місце події викликали слідчо-оперативну группу Володимир-Волинського районного відділку поліції.