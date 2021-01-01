У Луцьку тимчасово змінять рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси

У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт в м. Луцьку на перехресті вулиць Володимирська, Червоного Хреста та Рогова, тимчасово змінять рух громадського транспорту.Про це повідомляє Луцька міська рада.Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, через підозру на витік на газопроводі високого тиску під проїжджою частиною вулиць Володимирська — кут Червоного Хреста уТак, з 09:00 год. 4 серпня і до завершення ремонтних робіт рух транспорту організують таким чином:- автобуси маршрутів № 12, 24, 25, 29, 30, 32 рух у напрямку вулиць Львівської та Володимирської буде здійснюватись по вул. Глінки, у зворотному напрямку по вул. Червоного Хреста;- тролейбусний маршрут № 4 в напрямку Цукрового заводу буде проходити по маршруту № 4-а, а у зворотному напрямку по маршруту № 4 без змін;- тролейбусний маршрут № 12 у напрямку вул. Володимирської курсувати не буде, а рух буде здійснюватись:у прямому напрямку: вул. Карбишева, вул.Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська (лісництво);у зворотному напрямку: вул. Ковельська (лісництво), вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Гордіюк, вул. Карбишева.