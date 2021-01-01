Грози, град та дощі: синоптики попередили волинян про значне погіршення погоди





Найбільш інтенсивні опади передбачають у ніч з 5 та 6 серпня, – повідомила Світлана Дриганюк.



Зокрема, з 5 на 6 серпня температура повітря знизиться вночі до 11-16 градусів, вдень – 22-23 градуси. Вночі 6 серпня очікуються значні опади, вдень – помірні, місцями значні дощі.



"5 та 6 серпня буде більш хмарно і великого прогрівання повітря не буде. Проте циклон швидко заповниться і на вихідні очікуємо гарну погоду", – зазначила синоптикиня.



У гідрометеоцентрі кажуть: циклон Henri сформується 4 серпня над Адріатичним морем і зміщуватиметься в сторону західної України.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього тижня на Волині через переміщення вздовж західних кордонів України активного циклону Henri прогнозують значні дощі грози, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с.Найбільш інтенсивні опади передбачають у ніч з 5 та 6 серпня, – повідомила Суспільному синоптикЗокрема, з 5 на 6 серпня температура повітря знизиться вночі до 11-16 градусів, вдень – 22-23 градуси. Вночі 6 серпня очікуються значні опади, вдень – помірні, місцями значні дощі."5 та 6 серпня буде більш хмарно і великого прогрівання повітря не буде. Проте циклон швидко заповниться і на вихідні очікуємо гарну погоду", – зазначила синоптикиня.У гідрометеоцентрі кажуть: циклон Henri сформується 4 серпня над Адріатичним морем і зміщуватиметься в сторону західної України.

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