Грози, град та дощі: синоптики попередили волинян про значне погіршення погоди
Сьогодні, 16:30
Цього тижня на Волині через переміщення вздовж західних кордонів України активного циклону Henri прогнозують значні дощі грози, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с.
Найбільш інтенсивні опади передбачають у ніч з 5 та 6 серпня, – повідомила Суспільному синоптик Світлана Дриганюк.
Зокрема, з 5 на 6 серпня температура повітря знизиться вночі до 11-16 градусів, вдень – 22-23 градуси. Вночі 6 серпня очікуються значні опади, вдень – помірні, місцями значні дощі.
"5 та 6 серпня буде більш хмарно і великого прогрівання повітря не буде. Проте циклон швидко заповниться і на вихідні очікуємо гарну погоду", – зазначила синоптикиня.
У гідрометеоцентрі кажуть: циклон Henri сформується 4 серпня над Адріатичним морем і зміщуватиметься в сторону західної України.
Фото - ілюстративне
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Найбільш інтенсивні опади передбачають у ніч з 5 та 6 серпня, – повідомила Суспільному синоптик Світлана Дриганюк.
Зокрема, з 5 на 6 серпня температура повітря знизиться вночі до 11-16 градусів, вдень – 22-23 градуси. Вночі 6 серпня очікуються значні опади, вдень – помірні, місцями значні дощі.
"5 та 6 серпня буде більш хмарно і великого прогрівання повітря не буде. Проте циклон швидко заповниться і на вихідні очікуємо гарну погоду", – зазначила синоптикиня.
У гідрометеоцентрі кажуть: циклон Henri сформується 4 серпня над Адріатичним морем і зміщуватиметься в сторону західної України.
Фото - ілюстративне
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