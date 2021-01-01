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Волинянин, який вдома зберігав особливо небезпечні психотропи та боєприпаси, постане перед судом

Волинянин, який вдома зберігав особливо небезпечні психотропи та боєприпаси, постане перед судом
Ковельська окружна прокуратура затвердила й скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове вчинення 32-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також незаконного поводження із бойовими припасами.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили три факти незаконного придбання та збуту волинянином упродовж квітня-травня 2021 року особливо небезпечного психотропу PVP.

Під час обшуку, проведеного в оселі громадянина, працівники вилучили також боєприпаси, які він придбав та зберігав без відповідних дозволів.

Міру покарання за вчинення цих злочинів волинянину обере суд.

Фото - ілюстративне


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Теги: боєприпаси, психотропи, суд, волинянин
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