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Міграційники видворять мігрантку з Узбекистану, яка 3 роки незаконно жила у Луцьку

Міграційники видворять мігрантку з Узбекистану, яка 3 роки незаконно жила у Луцьку
У Луцьку затримали неврегульовану мігрантку з Республіки Узбекистан.

Про це повідомляє Міграційна служба у Волинській області.

Іноземка 1996 року народження з 2019 року перебувала на території України без документів на право проживання.

За перебування на території України поза межами дозволених термінів порушницю притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП. та наклали штраф у розмірі 1700 грн.

Відносно громадянки Узбекистану прийняли рішення про примусове повернення на батьківщину.


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Теги: міграційна служба, Луцьк, нелегалка
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