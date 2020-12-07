Міграційники видворять мігрантку з Узбекистану, яка 3 роки незаконно жила у Луцьку





Про це повідомляє Міграційна служба у Волинській області.



Іноземка 1996 року народження з 2019 року перебувала на території України без документів на право проживання.



За перебування на території України поза межами дозволених термінів порушницю притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП. та наклали штраф у розмірі 1700 грн.



Відносно громадянки Узбекистану прийняли рішення про примусове повернення на батьківщину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали неврегульовану мігрантку з Республіки Узбекистан.Про це повідомляє Міграційна служба у Волинській області.Іноземка 1996 року народження з 2019 року перебувала на території України без документів на право проживання.За перебування на території України поза межами дозволених термінів порушницю притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП. та наклали штраф у розмірі 1700 грн.Відносно громадянки Узбекистану прийняли рішення про примусове повернення на батьківщину.

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