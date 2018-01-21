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На Волині молодики жорстоко побили та пограбували перехожого: одного зі зловмисників заарештували

На Волині молодики жорстоко побили та пограбували перехожого: одного зі зловмисників заарештували
23-річному жителю селища Олика, який разом зі спільником напав на перехожого, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство вважає, що уночі 29 липня 2021 року у рідному селищі неодноразово судимий до цього молодик, який лише кілька місяців тому повернувся із місць позбавлення волі, разом із неповнолітнім спільником напав на перехожого.

Нападники жорстоко побили потерпілого та відібрали у нього, непритомного, мобільний телефон та інше майно вартістю 2500 гривень.

Обом спільникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Старший із них наступних 60 днів перебуватиме під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

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Теги: Олика, напад, запобіжний захід
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