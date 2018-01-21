На Волині молодики жорстоко побили та пограбували перехожого: одного зі зловмисників заарештували

23-річному жителюсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство вважає, що уночі 29 липня 2021 року у рідному селищі неодноразово судимий до цього молодик, який лише кілька місяців тому повернувся із місць позбавлення волі, разом із неповнолітнім спільником напав на перехожого.Нападники жорстоко побили потерпілого та відібрали у нього, непритомного, мобільний телефон та інше майно вартістю 2500 гривень.Обом спільникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Старший із них наступних 60 днів перебуватиме під вартою.