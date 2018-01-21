На Волині молодики жорстоко побили та пограбували перехожого: одного зі зловмисників заарештували
Сьогодні, 17:07
23-річному жителю селища Олика, який разом зі спільником напав на перехожого, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що уночі 29 липня 2021 року у рідному селищі неодноразово судимий до цього молодик, який лише кілька місяців тому повернувся із місць позбавлення волі, разом із неповнолітнім спільником напав на перехожого.
Нападники жорстоко побили потерпілого та відібрали у нього, непритомного, мобільний телефон та інше майно вартістю 2500 гривень.
Обом спільникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Старший із них наступних 60 днів перебуватиме під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що уночі 29 липня 2021 року у рідному селищі неодноразово судимий до цього молодик, який лише кілька місяців тому повернувся із місць позбавлення волі, разом із неповнолітнім спільником напав на перехожого.
Нападники жорстоко побили потерпілого та відібрали у нього, непритомного, мобільний телефон та інше майно вартістю 2500 гривень.
Обом спільникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Старший із них наступних 60 днів перебуватиме під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 17:07