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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 серпня
Завтра, 4 серпня, у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16⁰, вдень 20-25⁰.

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За інформацією Sinoptik, завтра хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Температура вночі 16-14⁰, вдень 22-24⁰.

Також синоптики попередили лучан про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, та грозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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