Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16⁰, вдень 20-25⁰.



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За інформацією



Також синоптики попередили лучан про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, та грозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 4 серпня, у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 11-16⁰, вдень 20-25⁰.За інформацією Sinoptik , завтра хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Температура вночі 16-14⁰, вдень 22-24⁰.Також синоптики попередили лучан про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, та грозу.

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