Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 4 серпня, у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16⁰, вдень 20-25⁰.
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За інформацією Sinoptik, завтра хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Температура вночі 16-14⁰, вдень 22-24⁰.
Також синоптики попередили лучан про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, та грозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16⁰, вдень 20-25⁰.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грози, град та дощі: синоптики попередили волинян про значне погіршення погоди
За інформацією Sinoptik, завтра хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Температура вночі 16-14⁰, вдень 22-24⁰.
Також синоптики попередили лучан про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, та грозу.
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