Де на Волині будуть відключати світло 4 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-70 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський: вул. С.Бандери, 5, 8, Устилузька, 44 6/б, Горки 1-15,2-10, Степана Бандери 5-35,4-24, Броварна, 3-23,6-22, пров. Річний, 3-7,2-12, ФОП Заяць В.М. «Будівельні матеріали», ФОП Касьянова Л.Й., торг.павільйон "Заграва-2", МНВК, контора ВАТ НАСК "Оранта".2. КТП-253 09:00-17:00 - с. Хотячів: вул. Карбишева; Мічуріна 3- 7, 2-8; Озерна 2-6, 5; Східна 3-7, 2-8, ФАП, дитсадок, школа, контора, водогін.3. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-107 09:00-17:00 - с. Житані: вул. Навритинська.4. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-329 09:00-17:00 - с. Рокитниця: вул. Прибузька, Перемоги, Залізнична.1. ПЛ0,4кВ від КТП315 09:00-17:00 - с. Борочичі: вул. Б. Хмельницького, вул. Тиха.2. ПЛ10кВ Л68-03 09:00-17:00 - с.Мирне: вул. Миру, вул. Молодіжна, вул. Південна, вул. Миру; ПОСП "Русь", ФОП Онищук М.І., ФАП, с. Пустомити: вул.Набережна, вул.Мирненська, вул.Центральна, вул.Молодіжна, вул.Степова, вул.Лісова, вул. Під гаєм; церква, ТзОВ "Волинь Нова", Пустомитівська сільська рада, ФоП Мулько А.А. – магазин, ПАТ "Укртелеком", ФАП, ПП "Бетакс", школа, ФОП Шевчук Н.Й. – магазин, с.Уманці: вул. Підгайна, вул. Східна, церква, Сенкевичівське СТ – магазин.3. ПЛ10кВ Л68-05 09:00-17:00 - с. Мирне: вул. Радянської армії, ПОСП "Русь".4. КТП313 10:00-13:00 - с. Новий Зборишів: вул. Ставкова, ФАП, церква.5. КТП365 13:00-17:00 - с. Холонів: вул. Паркова, вул. Центральна, ФАП.1. КТП№257 Л-2 09:30-16:30 - с.Бужанка (Шахтарське): вул. Нововолинська, Шахтарська.2. КТП№247 10:00-17:00 - с.Морозовичі: вул. Центральна, Прикордонна, ДНЗ, пошта, С/Р, ФАП.3. КТП№21 Л-3 09:30-17:00 - с.Павлівка: вул. Порицька.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-3 ЗТП-280 09:00–17:00 - с. Грудки: вул. Кірова, Незалежності, П. Савельєвої, Чкалова.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП 176 09:00–17:00 - с. Оленине: вул. Комсомольська, Козацька, Руденська.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25242 09:00-17:00 - с. Ставок, Олицьке споживче товариство, Сільська рада Дерно, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Свято-Вознесенська релігійна громада УПЦ, ФОП Лищук Олександр Миколайович, Відділ освіти.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25339 08:30-17:00 - с. Залісоче, Відділ освіти Ківерцівської РДА, Сільська рада с. Дідичи, ФОП Збирун Олександр Іонікійович.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25213 08:30-17:00 - с.Веснянка: вул. 1-Травня, с. Озеро, с. Гайове; Відділ освіти, ФОП Петручик Руслан Олексійович, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД".4. ПЛ 10 кВ 99-04 09:00-10:00 15:00-20:00 - ПП " Вікноцентр", ФОП Морозова Лариса Дмитрівна, ФОП Демчук Андрій Васильович, Ківерцівське ОПГХ, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Сільська рада с. Озеро, Свято-Покровська громада УПЦ, ФОП Лук"янов Віталій Олександрович, ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ПрАТ "Київстар", ФОП Люшук Наталія Сергіївна, ФОП Демчук Андрій Васильови, ФОП Забожчук Олена Анзорівна, ПАТ "Укртелеком", СГВК "Озеро", Дедюх Віктор Віталійович, ФОП Степанюк Василь Васильович, ФОП Гнатюк Тетяна Демяянівна, Ківерцівське сільське споживче товариство Озеро с/р, ФОП Герасимюк Л.І., КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", ВОБФ "Філіппус-Луцьк", Момотюк Анатолій Іванович, Відділ освіти Ківерцівської РДА, ПП"Лімерік", Тренінговий центр ГУНП у Вол.області, ПП "Волиньмайстер" ТзОВ "Екоплюс", ПП Захарчук, Укр-Телеком.5. ПЛ 10 кВ 99-04 частково 10:00-15:00 - с. Озеро, с. Гайове, ФОП Морозова Лариса Дмитрівна, ФОП Демчук Андрій Васильович, Ківерцівське ОПГХ, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Сільська рада с. Озеро, Свято-Покровська громада УПЦ, ФОП Лук"янов Віталій Олександрович, ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ПрАТ "Київстар", ФОП Люшук Наталія Сергіївна, ФОП Демчук Андрій Васильови, ФОП Забожчук Олена Анзорівна, ПАТ "Укртелеком", СГВК "Озеро", Дедюх Віктор Віталійович, ФОП Степанюк Василь Васильович, ФОП Гнатюк Тетяна Демёянівна, Ківерцівське сільське споживче товариство Озеро с/р, ФОП Герасимюк Л.І., КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Момотюк Анатолій Іванович, Відділ освіти Ківерцівської РДА.6. ПЛ 10 кВ 70-03 10:00-13:00 - с.Сокиричі, с.Муравище, с.Дідовичі, с.Заброди, с.Бодячів, ВСГК "Муравищенське", ФОП Мелех Михайло Костянтинович, Відділ освіти, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Релігійна громада святих апостолів Петра і ПавлаУПЦ КП, УДППЗ "Укрпошта", Ківерцівське сільське споживче товариство, ФОП Літвінчук Руслан Сергійович, ФОП Морозова Лариса Дмитрівна, ФОП Гриб Олександра Андріївна, Омельчук Мирослава Миколаївна, ФОП Залевський Віктор Олександрович, ФОП Чвир Євгенія Ростиславівна, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Павлик Ніна Іванівна, Ківерцівське сільське споживче товариство ПАТ "Укртелеком" ЦТКП №7, ТзОВ "СВ "САТУРН", Релігійна громада УПЦ, ФОП Дідич Людмила Миколаївн, СВГК "Батьківщина", ФОП Матяшов Анатолій Миколайович, СГВК "Муравищанське", ФОП Навроцька Софія Григорівна, ТСЛ "Мічурінець", ФОП Дзвонко Ігор Миколайович, ФОП Хамулко ТзОВ СЕКА, ДП "Ківерцівське лісове господарство", ФОП Хомяк Максим Васильович, ОК "Будівельник Плюс", ФОП Герасимюк Лідія Івнівна, Відділ освіти Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП, Михайлюк Віталій Володимирович, Ківерцівське сільське споживче товариство КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", ФОП Радчук Юрій Степанович, Відділ культури і туризму, ТзОВ "УКРТАУЕР", ТСЛ "Мічурінець".7. ПЛ 10 кВ 70-03 13:00-16:00 - с.Дідовичі, с.Заброди, с.Бодячів, с.Сокиричі, ФОП Чвир Євгенія Ростиславівна, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Павлик Ніна Іванівна, Омельчук Мирослава Миколаївна, ФОП Залевський Віктор Олександрович, Ківерцівське сільське споживче товариство ПАТ "Укртелеком" ЦТКП №7, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Відділ освіти, Релігійна громада УПЦ, ФОП Дідич Людмила Миколаївна, Ківерцівський районний МКСКГ, ТзОВ "СВ "САТУРН", ФОП Хомяк Максим Васильович, ОК "Будівельник Плюс", ФОП Дзвонко Ігор Миколайович, ФОП Хамулко, ТзОВ СЕКА.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №221 09:00-17:00 - с. Облапи, Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське".2. ПЛ-10кВ. Л.89-01 (ТП-399; ТП-240; ТП 239; ТП-762; ТП-218; ТП-87) 09:00-17:00 - с. Білин: Сільськогосподарське ТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В, ФО Матвійчук В.В, ФОП Шворак П.Є, ФОП Колотюк П.М, Білинська сільська Рада, ФОП Наконечний П.М, ФОП Шворак П.Є, Свято-Різдво Богородична громада Української православної церкви МП с. Білин, Дубівське споживче товариство, ПАТ "Укртелеком", ФОП Спичак Т.М, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П, Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, Відділ освіти Ковельської районної державної Адміністрації, Білинська сільська Рада.3. ПЛ-10кВ. Л.16-09 (ТП-112; ТП-119; ТП 113; ТП-115; ТП-114; ТП-118; ТП-552; ТП 622; ТП-608; ТП-117; ТП-106) 09:00-17:00 - смт Голоби: вул..Шевченка; вул..Незалежності; вул..Ковельська; вул..Перемоги; вул..Молодіжна, ФО Корець А.А, Фо Луцюк В.С, ФОП Махнюк С.О, Голобська селищна рада, ФОП Дангол Л.А, ФОП Семенюк Б.О, Голобське споживче товариство, ФОП Глущук Л.М, ТзОВ "ПСП ОЙЛ", ФОП Митчик В.Д, Ф.О. Степанюк Л.С, Релігійна громада святих апостолів Петра і Павла УПЦ, Релігійна громада Християн Віри Євангельської ФОП Борисюк А.П, Ф.о. Шпилюк А.С, ФОП Максимов М.М, ТзОВ "Марія", ТзОВ "Торговий Дім "Аванта", ФОП Матвійчук Г.О, Ф.о. Сироватка Т.П, ФОП Буховець Л.А, ФО Данилюк В.Г, Комунальне підприємство "Наше селище" ФО Войтюк І.П, ФОП Салмін С.В, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Каскад", ФОП Ровінська К.Є, ФОП Байда А.М, ФОП Воробей Т.П, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради, АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк", ПАТ "Укртелеком", Волинська філія, Релігійна громада "Архангела Михаїла " Римсько-католицькоїцеркви Луцької діє цезії, Голобська Свято-Георгіївська православна церква, Волинська дирекція АТ"Укрпошта", Державне виробничо-торгове підприємство "Волиньфармпостач", Голобська Свято-Георгіївська православна церква ФОП Терещук І.В, ФОП Семенюк Б.О, ТзОВ "Гранд Інвест Лімітед".1. Л-1 від ЩТП-70 09:00-17:00 - с. Затурці: вул. Липинського.2. КТП-7 13:00-17:00 - смт Локачі: вул. Набережна, вул. Г. Майдану, ФОП Хлод О. В., ФОП Пасічник В. В., магазин "Горизонт", ТДВ "Сортнасінняовоч", ФОП Мінчук І.П., ФОП Гальчун В.Д., ФОП Дячук І.М., ФОП Зборовський В.В, ФОП Кирило Л.Я., ФОП Костюкевич Н.В., ФОП Остапчук В.М., ФОП Пасічник О.А., ФОП Присяжнюк Роман Миколайович, ФОП Свистун М.В., ФОП Стуга Л.С., ФОП Тацій В.В., ФОП Тетерук Олександр Володимирович, ФОП Хвалеба О.В., ФОП Шостак І.П., ФОП Шуклін О.М., ФОП Шах Людмила Степанівна.3. Л-2 від КТП-122 09:00-17:00 - с. Привітне: вул. Набережна.4. КТП-182 09:00-13:00 - с. П’ятикори: вул. Польова, вул. Горєлова, вул. Локачинська, ФОП Кондратюк З. В.1. ТП-261 І-СШ 0,4кВ Монтаж обліку 13:30-17:00 - Психіатрична лікарня вв. №1.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ 04кВ КТП-203 09:00-17:00 - с.Вербівка.2. ПЛ 04кВ КТП-182 09:00-17:00 - с.Затишшя.3. ПЛ 04кВ ЗТП- 161 09:00-17:00 - с.Руда: Маг. Руда. Клуб с.Руда. Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп. ФОП Михальчук Світлана Григорівна. М/П с.Руда. СГВК "Дружба".4. ПЛ 04кВ КТП-83 09:00-17:00 - с.Прирічя.5. ПЛ 10кВ Л 91-04 від ЛР 117до КР 33 КТП 444 09:00-17:00 - с. Острів'я: М/П, клуб, магазин, ерква, РВНО смт Шацьк, ФОП Юрчук Тетяна Іванівна, медпункт.6. ПЛ 04кВ КТП 230 09:00-17:00 - с.Положево: М/П, клуб, магазин, школа.1. ПЛ-10кВ Л-10-05 від ЛР-83 10:00-17:00 - с. Рудка (Наїздово, Коновка): магазин; клуб; приміщення зерноскладу; ФАП; пилорама; церква.1. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 - с. Чорниж: Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС».2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33106 - смт Колки (частково), дитсадок, дитсадок №2, Колківське споживче товариство – магазин; Колківська місцева пожежна команда.3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33321 10:00-17:00 - с. Велика Яблунька, ФОП Матвійчук Олександр Ананійович – цех; ФО Наджарян Віктор Каренович.1. КТП-146 Л-1 09:00-17:00 - м Нововолинськ: Молодіжна, 20-42, 21- 27, 35-39, Козацька, 38-50, 17,19, Весняна, 1-3,2-8, Богуна, 2-16, 1-5, Гірнича, 6, Котляревського 7,9, М-н Зустріч.1. ПЛ-10 кВ № 17-01 від ЛР-237 (К.Р.) 10:00-17:00 - с. Гута, СШ Котельня с.Гута, Д/с с.Гута, Фізична особа підприємець Головій Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Берестюк Маргарита Федорівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Фізична особапідприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна.2. Л-1 ТП № 125 (П.) 09:30-17:00 - с.Панасі.3. Л-1 ТП № 14 (К.Р.) 09:30-17:00 - с.Вужиськ.4. ТП № 100 (Т.О.) 10:00-16:00 - с.Тур.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 09:00-17:00 - с. Трилісці: вул. Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 09:00-17:00 - с. Линівка: вул. Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 09:00-17:00 - с. Квітневе: вул. Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 09:00-17:00 - с. Мильськ: картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 09:00-17:00 - с. Мильськ: вул. Весела, Шкільна, Першотравнева, Миру, Молодіжна, церква, контора с/р, школа, клуб, дитячий садок, магазин, ФАП, магазин Шепелюк Г.В., насосна.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 09:00-17:00 - с. Щурин: вул. Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-0,4кВ ТП-36396 09:00-17:00 - с. Кременець.8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 09:00-17:00 - смт Дубище: вул. Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Симоненка,Жуковського, , Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ ТП-36478 09:00-17:00 - с. Мильськ: вул. Весела, Кільцева, Першотравнева, Незалежності.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 09:00-17:00 - с. Копачівка: Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 09:00-17:00 - с. Щурин: вул. Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 09:00-17:00 - с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище: вул.Менделеєва, Ломоносова, Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище).14. ПЛ-10кВ Л71-02 09:00-17:00 - с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю), с.Линівка (повністю), с.Трилісці (повністю).15. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 09:00-17:00 - с. Залісці: вул. Молодіжна, Колгоспна, Паркова, ДКУ, телятник Долюк В. В.16. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 09:00-17:00 - с. Залісці, контора с/р, клуб, магазин, вул. Центральна, Лесі Українки.17. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 09:00-17:00 - с. Топільне, зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є., вул. Квітнева, Миру, Ювілейна.18. 18. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 09:00-17:00 - с. Духче: вул. Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна, магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб.19. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Чайковського,Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе, дитячий садок, магазин Лактік.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького, костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто».21. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Спортивна, Травнева, пилорама Дунай.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 09:00-17:00 - с. Топільне: Квітнева, Миру, Садова, торговий павільйон.23. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 09:00-17:00 - с. Літогоща: вул. Тананайка, дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина.24. 24. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 09:00-17:00 - с. Літогоща: СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.1. ЩТП-242 10:00-17:00 - с.Глухи: вул. Денисова, Голобурди, Лугова, ПП-Мрочко.2. ПЛ-10кВ Л-93-01 від ЛР-62 10:00-17:00 - с.Паридуби: ПП-Ханко, школа.3. ПЛ-10кВ Л-57-04 від ЗТП-37ком №8. 10:00-17:00 - с.Дубечно: вул. Промислова, Заводська, Ставкова, Зелена, Незалежності, Робітнича,с. Рокита (повністю).Вимкнень споживачів не заплановано.