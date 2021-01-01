На волинській станції з поїзда зняли пасажирку за п'яний дебош
Сьогодні, 17:45
Працівники залізниці та співробітники патрульної поліції на станції Ковель зняли з пасажирського поїзда сполученням «Бахмут – Львів» пасажирку, яка перебувала у нетверезому стані і влаштувала у вагоні п’яний дебош.
Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 29 липня, пише "Ковель media".
Інцидент стався близько першої години ночі 11 липня цього року. У матеріалах справи говориться, що жінка у нетверезому стані поводила себе неадекватно, палила цигарки у вагоні, розпивала спиртні напої, порушувала спокій оточуючих, на зауваження поїзної бригади та пасажирів реагувала нецензурною лайкою.
На станції Ковель її зняли з поїзда і передали патрульній поліції з квитком та особистими речами.
Відомо, що вона їхала з Києва до Львова і на кінцеву станцію мала прибути о 04:32.
За порушення громадського спокою та порядку, вчинення дрібного хуліганства патрульні склали на дебоширку протокол. Інший протокол складено за фактом її затримання (звільнена вона була вже о 02 год. 15 хв.). До матеріалів справи поліція додала відео з місця події.
У судове засідання правопорушниця не з’явилась, хоча про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином; про причини неявки суд не повідомила.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк знайшла деякі неточності та прогалини в протоколах патрульної поліції. Наприклад, з тексту акта слідує, що правопорушення мало місце до зняття пасажирки з потяга на станції Ковель, а часу вчинення таких дій не зазначено.
Суд закрив провадження у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 29 липня, пише "Ковель media".
Інцидент стався близько першої години ночі 11 липня цього року. У матеріалах справи говориться, що жінка у нетверезому стані поводила себе неадекватно, палила цигарки у вагоні, розпивала спиртні напої, порушувала спокій оточуючих, на зауваження поїзної бригади та пасажирів реагувала нецензурною лайкою.
На станції Ковель її зняли з поїзда і передали патрульній поліції з квитком та особистими речами.
Відомо, що вона їхала з Києва до Львова і на кінцеву станцію мала прибути о 04:32.
За порушення громадського спокою та порядку, вчинення дрібного хуліганства патрульні склали на дебоширку протокол. Інший протокол складено за фактом її затримання (звільнена вона була вже о 02 год. 15 хв.). До матеріалів справи поліція додала відео з місця події.
У судове засідання правопорушниця не з’явилась, хоча про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином; про причини неявки суд не повідомила.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк знайшла деякі неточності та прогалини в протоколах патрульної поліції. Наприклад, з тексту акта слідує, що правопорушення мало місце до зняття пасажирки з потяга на станції Ковель, а часу вчинення таких дій не зазначено.
Суд закрив провадження у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.
Фото - ілюстративне
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