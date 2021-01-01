На волинській станції з поїзда зняли пасажирку за п'яний дебош





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 29 липня, пише



Інцидент стався близько першої години ночі 11 липня цього року. У матеріалах справи говориться, що жінка у нетверезому стані поводила себе неадекватно, палила цигарки у вагоні, розпивала спиртні напої, порушувала спокій оточуючих, на зауваження поїзної бригади та пасажирів реагувала нецензурною лайкою.



На станції Ковель її зняли з поїзда і передали патрульній поліції з квитком та особистими речами.



Відомо, що вона їхала з Києва до Львова і на кінцеву станцію мала прибути о 04:32.



За порушення громадського спокою та порядку, вчинення дрібного хуліганства патрульні склали на дебоширку протокол. Інший протокол складено за фактом її затримання (звільнена вона була вже о 02 год. 15 хв.). До матеріалів справи поліція додала відео з місця події.



У судове засідання правопорушниця не з’явилась, хоча про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином; про причини неявки суд не повідомила.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк знайшла деякі неточності та прогалини в протоколах патрульної поліції. Наприклад, з тексту акта слідує, що правопорушення мало місце до зняття пасажирки з потяга на станції Ковель, а часу вчинення таких дій не зазначено.



Суд закрив провадження у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники залізниці та співробітники патрульної поліції на станції Ковель зняли з пасажирського поїзда сполученням «Бахмут – Львів» пасажирку, яка перебувала у нетверезому стані і влаштувала у вагоні п’яний дебош.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 29 липня, пише "Ковель media" Інцидент стався близько першої години ночі 11 липня цього року. У матеріалах справи говориться, що жінка у нетверезому стані поводила себе неадекватно, палила цигарки у вагоні, розпивала спиртні напої, порушувала спокій оточуючих, на зауваження поїзної бригади та пасажирів реагувала нецензурною лайкою.На станції Ковель її зняли з поїзда і передали патрульній поліції з квитком та особистими речами.Відомо, що вона їхала з Києва до Львова і на кінцеву станцію мала прибути о 04:32.За порушення громадського спокою та порядку, вчинення дрібного хуліганства патрульні склали на дебоширку протокол. Інший протокол складено за фактом її затримання (звільнена вона була вже о 02 год. 15 хв.). До матеріалів справи поліція додала відео з місця події.У судове засідання правопорушниця не з’явилась, хоча про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином; про причини неявки суд не повідомила.Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк знайшла деякі неточності та прогалини в протоколах патрульної поліції. Наприклад, з тексту акта слідує, що правопорушення мало місце до зняття пасажирки з потяга на станції Ковель, а часу вчинення таких дій не зазначено.Суд закрив провадження у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

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