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4 серпня на Волині: гортаючи календар

4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка, дизайнерка Світлана Головачук (на фото).


Також день народження 4 серпня у громадськог діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.

Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.

У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.

4 серпня, віряни вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини.


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