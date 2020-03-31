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Українська борчиня Алла Черкасова здобула олімпійську «бронзу»

Українська борчиня Алла Черкасова здобула олімпійську «бронзу»
Українська борчиня Алла Черкасова сьогодні, 3 серпня, здобула «бронзу» на Олімпійських іграх у Токіо з греко-римської боротьби (до 68 кг).

У поєдинку вона здолала японку Сару Досьо — чемпіонку Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонку світу 2017 року, призерку чемпіонатів світу 2013-го (бронза), 2014-го (срібло), 2015-го (бронза), чотириразову чемпіонку Азії, – пише Громадське.

Перемогу над Досьо українка здобула вже наприкінці першого періоду. Черкасовій вдалося піти в атаку та втримати суперницю.

Цього ж дня українці Жан Беленюк (вага до 87 кг) та Парвіз Насібов (вага до 67 кг) пройшли до фіналу Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби і будуть боротися за головні медалі 4-го серпня. А українська борчиня Ірина Коляденко не пройшла у фінал змагань, але позмагається за «бронзу».

До слова, Україна на Іграх в Токіо виборола 7 нагород: 1 срібну та 6 бронзових.

Раніше бронзовими призерами стали Дар’я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба) та Еліна Світоліна (теніс).

Михайло Романчук у плаванні виборов срібну нагороду на дистанції 1500 м та бронзову – на 800 м.

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Теги: Олімпіада, Токіо, Алла Черкасова
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