Українська борчиня Алла Черкасова здобула олімпійську «бронзу»
Сьогодні, 21:09
Українська борчиня Алла Черкасова сьогодні, 3 серпня, здобула «бронзу» на Олімпійських іграх у Токіо з греко-римської боротьби (до 68 кг).
У поєдинку вона здолала японку Сару Досьо — чемпіонку Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонку світу 2017 року, призерку чемпіонатів світу 2013-го (бронза), 2014-го (срібло), 2015-го (бронза), чотириразову чемпіонку Азії, – пише Громадське.
Перемогу над Досьо українка здобула вже наприкінці першого періоду. Черкасовій вдалося піти в атаку та втримати суперницю.
Цього ж дня українці Жан Беленюк (вага до 87 кг) та Парвіз Насібов (вага до 67 кг) пройшли до фіналу Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби і будуть боротися за головні медалі 4-го серпня. А українська борчиня Ірина Коляденко не пройшла у фінал змагань, але позмагається за «бронзу».
До слова, Україна на Іграх в Токіо виборола 7 нагород: 1 срібну та 6 бронзових.
Раніше бронзовими призерами стали Дар’я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба) та Еліна Світоліна (теніс).
Михайло Романчук у плаванні виборов срібну нагороду на дистанції 1500 м та бронзову – на 800 м.
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У поєдинку вона здолала японку Сару Досьо — чемпіонку Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонку світу 2017 року, призерку чемпіонатів світу 2013-го (бронза), 2014-го (срібло), 2015-го (бронза), чотириразову чемпіонку Азії, – пише Громадське.
Перемогу над Досьо українка здобула вже наприкінці першого періоду. Черкасовій вдалося піти в атаку та втримати суперницю.
Цього ж дня українці Жан Беленюк (вага до 87 кг) та Парвіз Насібов (вага до 67 кг) пройшли до фіналу Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби і будуть боротися за головні медалі 4-го серпня. А українська борчиня Ірина Коляденко не пройшла у фінал змагань, але позмагається за «бронзу».
До слова, Україна на Іграх в Токіо виборола 7 нагород: 1 срібну та 6 бронзових.
Раніше бронзовими призерами стали Дар’я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба) та Еліна Світоліна (теніс).
Михайло Романчук у плаванні виборов срібну нагороду на дистанції 1500 м та бронзову – на 800 м.
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