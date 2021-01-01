У Благодатному вже з жовтня запрацює нова поліцейська станція.ФОТО
Сьогодні, 21:25
У адмінбудівлі старости селища Благодатного облаштують поліцейську станцію.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Сьогодні разом з начальником сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП у Волинській області Романом Богданом оглянули приміщення. Тут буде кабінет шерифа та кімната відпочинку, облаштовані згідно з усіма вимогами», - пише Борис Карпус.
У квітні цього року був підписаний меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції у Волинській області та Нововолинською міською територіальною громадою. Меморандум передбачає, що у селищі Благодатному та селі Гряди в жовтні розпочнуть роботу поліцейські офіцери громади.
Наразі майбутній поліцейський офіцер громади Благодатного проходить відповідні курси та випробування. За кошти бюджету громади буде придбаний поліцейський автомобіль для постійного користування шерифа.
А завдяки підтримці нардепа Ігоря Гузя, вдалося залучити кошти «соцеконому» на ремонт приміщення.
«Орієнтовно до жовтня маємо намір обладнати робоче місце поліцейського, аби він міг чимшвидше приступити до виконання завдань», - зазначив Нововолинський міський голова.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Сьогодні разом з начальником сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП у Волинській області Романом Богданом оглянули приміщення. Тут буде кабінет шерифа та кімната відпочинку, облаштовані згідно з усіма вимогами», - пише Борис Карпус.
У квітні цього року був підписаний меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції у Волинській області та Нововолинською міською територіальною громадою. Меморандум передбачає, що у селищі Благодатному та селі Гряди в жовтні розпочнуть роботу поліцейські офіцери громади.
Наразі майбутній поліцейський офіцер громади Благодатного проходить відповідні курси та випробування. За кошти бюджету громади буде придбаний поліцейський автомобіль для постійного користування шерифа.
А завдяки підтримці нардепа Ігоря Гузя, вдалося залучити кошти «соцеконому» на ремонт приміщення.
«Орієнтовно до жовтня маємо намір обладнати робоче місце поліцейського, аби він міг чимшвидше приступити до виконання завдань», - зазначив Нововолинський міський голова.
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