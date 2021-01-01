вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Благодатному вже з жовтня запрацює нова поліцейська станція.ФОТО

У Благодатному вже з жовтня запрацює нова поліцейська станція.ФОТО
У адмінбудівлі старости селища Благодатного облаштують поліцейську станцію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

«Сьогодні разом з начальником сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП у Волинській області Романом Богданом оглянули приміщення. Тут буде кабінет шерифа та кімната відпочинку, облаштовані згідно з усіма вимогами», - пише Борис Карпус.

У квітні цього року був підписаний меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції у Волинській області та Нововолинською міською територіальною громадою. Меморандум передбачає, що у селищі Благодатному та селі Гряди в жовтні розпочнуть роботу поліцейські офіцери громади.

Наразі майбутній поліцейський офіцер громади Благодатного проходить відповідні курси та випробування. За кошти бюджету громади буде придбаний поліцейський автомобіль для постійного користування шерифа.

А завдяки підтримці нардепа Ігоря Гузя, вдалося залучити кошти «соцеконому» на ремонт приміщення.

«Орієнтовно до жовтня маємо намір обладнати робоче місце поліцейського, аби він міг чимшвидше приступити до виконання завдань», - зазначив Нововолинський міський голова.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліцейська станція, Благодатне, Карпус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Благодатному вже з жовтня запрацює нова поліцейська станція.ФОТО
Сьогодні, 21:25
Українська борчиня Алла Черкасова здобула олімпійську «бронзу»
Сьогодні, 21:09
На Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
У чотирьох волинських громадах створять служби підтримки жертв домашнього насильства
Сьогодні, 19:39
Схожі новини
Два села Нововолинської громади матимуть своїх шерифів Два села Нововолинської громади матимуть своїх шерифів
24 квітень, 01:21
У селищі на Волині безкоштовно перевірятимуть на гепатити та ВІЛ У селищі на Волині безкоштовно перевірятимуть на гепатити та ВІЛ
13 липень, 18:38
150 балонів, понад 60 м.кв стіни і 5 днів - перший мурал уже став окрасою Нововолинська. ВІДЕО 150 балонів, понад 60 м.кв стіни і 5 днів - перший мурал уже став окрасою Нововолинська. ВІДЕО
10 травень, 13:05
Школярі двох волинських міст так і не пішли у школу після канікул.ВІДЕО Школярі двох волинських міст так і не пішли у школу після канікул.ВІДЕО
13 квітень, 07:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Благодатному вже з жовтня запрацює нова поліцейська станція.ФОТО
Сьогодні, 21:25
 0
Українська борчиня Алла Черкасова здобула олімпійську «бронзу»
Сьогодні, 21:09
 0
На Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У чотирьох волинських громадах створять служби підтримки жертв домашнього насильства
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8