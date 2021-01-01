У Благодатному вже з жовтня запрацює нова поліцейська станція.ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook Борис Карпус.



«Сьогодні разом з начальником сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП у Волинській області Романом Богданом оглянули приміщення. Тут буде кабінет шерифа та кімната відпочинку, облаштовані згідно з усіма вимогами», - пише Борис Карпус.



У квітні цього року був



Наразі майбутній поліцейський офіцер громади Благодатного проходить відповідні курси та випробування. За кошти бюджету громади буде придбаний поліцейський автомобіль для постійного користування шерифа.



А завдяки підтримці нардепа Ігоря Гузя, вдалося залучити кошти «соцеконому» на ремонт приміщення.



«Орієнтовно до жовтня маємо намір обладнати робоче місце поліцейського, аби він міг чимшвидше приступити до виконання завдань», - зазначив Нововолинський міський голова.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У адмінбудівлі старости селища Благодатного облаштують поліцейську станцію.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Нововолинська«Сьогодні разом з начальником сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП у Волинській областіоглянули приміщення. Тут буде кабінет шерифа та кімната відпочинку, облаштовані згідно з усіма вимогами», - пише Борис Карпус.У квітні цього року був підписаний меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції у Волинській області та Нововолинською міською територіальною громадою. Меморандум передбачає, що у селищі Благодатному та селі Гряди в жовтні розпочнуть роботу поліцейські офіцери громади.Наразі майбутній поліцейський офіцер громади Благодатного проходить відповідні курси та випробування. За кошти бюджету громади буде придбаний поліцейський автомобіль для постійного користування шерифа.А завдяки підтримці нардепавдалося залучити кошти «соцеконому» на ремонт приміщення.«Орієнтовно до жовтня маємо намір обладнати робоче місце поліцейського, аби він міг чимшвидше приступити до виконання завдань», - зазначив Нововолинський міський голова.

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