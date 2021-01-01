Українцям розповіли, що буде зі звичайною пенсією після оформлення накопичувальної





Накопичувальна пенсійна система, запровадження якої планується урядом, не означає відмову від існуючої солідарної системи.



Як передає кореспондент Сергій Марченко під час засідання робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.



"Ми підтримуємо необхідність введення накопичувального рівня. Ми вважаємо, що на сьогоднішній час досить сприятливий момент саме для цього. Ми готові максимально долучатися, відпрацьовувати законопроекти, і ми вважаємо, що ця реформа на сьогоднішній момент назріла", - сказав Марченко.



Він підкреслив, що впровадження накопичувальної системи не означає відмову від солідарної.



"Ми вводимо додатковий елемент пенсії, і це буде додаткова пенсія. При цьому солідарна система зберігається, і нам як державі необхідно створити умови для збалансування солідарної системи, це дуже важливо", - зазначив глава Мінфіну.



За його словами, ця реформа є досить складним завданням для системи публічних фінансів, і всі учасники обговорення повинні розуміти, що це створює додаткове фіскальне навантаження на державний бюджет і потребує політичного рішення щодо часу введення системи та об'єктивної можливості системи державних фінансів.



"Ми розглядаємо кілька варіантів. Я думаю, ми зупинимося на варіанті поступового введення цієї системи, і, можливо, буде комплексне рішення. З 2023 року ми будемо готові запропонувати, яким чином, який відсоток саме цих відрахувань може бути. Я б не хотів зупинятися зараз, може 1% бути або скільки, це питання зараз дискутується", - сказав Марченко.



Він також зазначив, що для підвищення довіри населення до накопичувальної пенсійної системи необхідно, щоб на початковому етапі її впровадження активним учасником була держава.



"Ключове і головне, що держава повинна бути активним учасником цього процесу, створити довіру до системи, показати громадянам, що це дійсно може бути так, і потім вже на другому етапі створити основи для децентралізації системи пенсійного накопичення. Це підтримується і прем'єр-міністром, і Міністерством соціальної політики", - підкреслив міністр.



Щодо інвестування майбутніх внесків, Марченко зазначив, що основним інструментом Мінфін бачить облігації внутрішньої державної позики.



Накопичувальна пенсія: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запуск накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.



У липні цього року Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами міністра, для підвищення довіри населення до накопичувальної пенсійної системи необхідно, щоб на початковому етапі її впровадження активним учасником була держава.Накопичувальна пенсійна система, запровадження якої планується урядом, не означає відмову від існуючої солідарної системи.Як передає кореспондент УНІАН , про це заявив міністр фінансівпід час засідання робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення."Ми підтримуємо необхідність введення накопичувального рівня. Ми вважаємо, що на сьогоднішній час досить сприятливий момент саме для цього. Ми готові максимально долучатися, відпрацьовувати законопроекти, і ми вважаємо, що ця реформа на сьогоднішній момент назріла", - сказав Марченко.Він підкреслив, що впровадження накопичувальної системи не означає відмову від солідарної."Ми вводимо додатковий елемент пенсії, і це буде додаткова пенсія. При цьому солідарна система зберігається, і нам як державі необхідно створити умови для збалансування солідарної системи, це дуже важливо", - зазначив глава Мінфіну.За його словами, ця реформа є досить складним завданням для системи публічних фінансів, і всі учасники обговорення повинні розуміти, що це створює додаткове фіскальне навантаження на державний бюджет і потребує політичного рішення щодо часу введення системи та об'єктивної можливості системи державних фінансів."Ми розглядаємо кілька варіантів. Я думаю, ми зупинимося на варіанті поступового введення цієї системи, і, можливо, буде комплексне рішення. З 2023 року ми будемо готові запропонувати, яким чином, який відсоток саме цих відрахувань може бути. Я б не хотів зупинятися зараз, може 1% бути або скільки, це питання зараз дискутується", - сказав Марченко.Він також зазначив, що для підвищення довіри населення до накопичувальної пенсійної системи необхідно, щоб на початковому етапі її впровадження активним учасником була держава."Ключове і головне, що держава повинна бути активним учасником цього процесу, створити довіру до системи, показати громадянам, що це дійсно може бути так, і потім вже на другому етапі створити основи для децентралізації системи пенсійного накопичення. Це підтримується і прем'єр-міністром, і Міністерством соціальної політики", - підкреслив міністр.Щодо інвестування майбутніх внесків, Марченко зазначив, що основним інструментом Мінфін бачить облігації внутрішньої державної позики.Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.Прем'єр-міністрзаявив, що запуск накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.У липні цього року Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

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