Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО
Сьогодні, 01:38
600 працівників шахти «№ 9 Нововолинська» чотири місяці не отримують заробітну плату. Директор шахти Володимир Юрків розповів Суспільному, що заборгованість від квітня місяця складає понад 34 мільйони гривень.
Мирослава Ясюк працює на шахті №9 машиністкою підйому. Жінка розповідає: її родина живе у борг, позичає у родичів, а потім віддає.
Директор копальні Володимир Юрків каже: гроші в бюджеті на зарплату є. Каже: "Цей борг погашається асигнуваннями з державного бюджету, які передбачені у нас Програмою з підготовки шахти до ліквідації. Ми очікуємо їхнє надходження після процедури підписання міністерством фінансів".
Окрім заборгованості із заробітної плати, шахта боргує понад два мільйони гривень за електроенергію.
З 29 липня на копальні відключили електроенергію, гірники у вимушеному простої, працюють лише слюсарі, які відкачують воду, — розповідає гірничий диспетчер Василь Чирук. Каже: "Зараз качається вода з 11.30 до 16:30, коли є напруга, а воду потрібно відкачувати хоча б до 21-ої години, інакше шахту затопить, електроприлади вийдуть за ладу".
За годину на шахті відкачують 120-130 кубів води. Електроенергію використовують лише для відкачки. Усе інше працює в механічному режимі, — каже начальник техкомплексу Микола Телко.
Дирекція шахти очікує, що гроші за електроенергію надійдуть 9 серпня. Тоді ж очікують і заробітну плату. За вимушений простій гірникам виплатять посадовий оклад без надбавок, каже керівник копальні Володимир Юрків.
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Мирослава Ясюк працює на шахті №9 машиністкою підйому. Жінка розповідає: її родина живе у борг, позичає у родичів, а потім віддає.
Директор копальні Володимир Юрків каже: гроші в бюджеті на зарплату є. Каже: "Цей борг погашається асигнуваннями з державного бюджету, які передбачені у нас Програмою з підготовки шахти до ліквідації. Ми очікуємо їхнє надходження після процедури підписання міністерством фінансів".
Окрім заборгованості із заробітної плати, шахта боргує понад два мільйони гривень за електроенергію.
З 29 липня на копальні відключили електроенергію, гірники у вимушеному простої, працюють лише слюсарі, які відкачують воду, — розповідає гірничий диспетчер Василь Чирук. Каже: "Зараз качається вода з 11.30 до 16:30, коли є напруга, а воду потрібно відкачувати хоча б до 21-ої години, інакше шахту затопить, електроприлади вийдуть за ладу".
За годину на шахті відкачують 120-130 кубів води. Електроенергію використовують лише для відкачки. Усе інше працює в механічному режимі, — каже начальник техкомплексу Микола Телко.
Дирекція шахти очікує, що гроші за електроенергію надійдуть 9 серпня. Тоді ж очікують і заробітну плату. За вимушений простій гірникам виплатять посадовий оклад без надбавок, каже керівник копальні Володимир Юрків.
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