вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО

Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО
600 працівників шахти «№ 9 Нововолинська» чотири місяці не отримують заробітну плату. Директор шахти Володимир Юрків розповів Суспільному, що заборгованість від квітня місяця складає понад 34 мільйони гривень.

Мирослава Ясюк працює на шахті №9 машиністкою підйому. Жінка розповідає: її родина живе у борг, позичає у родичів, а потім віддає.
Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО

Директор копальні Володимир Юрків каже: гроші в бюджеті на зарплату є. Каже: "Цей борг погашається асигнуваннями з державного бюджету, які передбачені у нас Програмою з підготовки шахти до ліквідації. Ми очікуємо їхнє надходження після процедури підписання міністерством фінансів".
Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО

Окрім заборгованості із заробітної плати, шахта боргує понад два мільйони гривень за електроенергію.

З 29 липня на копальні відключили електроенергію, гірники у вимушеному простої, працюють лише слюсарі, які відкачують воду, — розповідає гірничий диспетчер Василь Чирук. Каже: "Зараз качається вода з 11.30 до 16:30, коли є напруга, а воду потрібно відкачувати хоча б до 21-ої години, інакше шахту затопить, електроприлади вийдуть за ладу".
Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО

За годину на шахті відкачують 120-130 кубів води. Електроенергію використовують лише для відкачки. Усе інше працює в механічному режимі, — каже начальник техкомплексу Микола Телко.



Дирекція шахти очікує, що гроші за електроенергію надійдуть 9 серпня. Тоді ж очікують і заробітну плату. За вимушений простій гірникам виплатять посадовий оклад без надбавок, каже керівник копальні Володимир Юрків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахтарі без зарплати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО
Сьогодні, 01:38
Українцям розповіли, що буде зі звичайною пенсією після оформлення накопичувальної
Сьогодні, 00:32
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Не доведеться стояти в чергах: з'явилися нові пільги для людей з інвалідністю
03 серпень, 23:19
Укрзалізниця розпочала електрифікацію дільниці на Волині
03 серпень, 22:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО
Сьогодні, 01:38
 0
Українцям розповіли, що буде зі звичайною пенсією після оформлення накопичувальної
Сьогодні, 00:32
 0
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Не доведеться стояти в чергах: з'явилися нові пільги для людей з інвалідністю
03 серпень, 23:19
 0
Укрзалізниця розпочала електрифікацію дільниці на Волині
03 серпень, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8