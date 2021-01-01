Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО

Володимир Юрків розповів



Мирослава Ясюк працює на шахті №9 машиністкою підйому. Жінка розповідає: її родина живе у борг, позичає у родичів, а потім віддає.



Директор копальні Володимир Юрків каже: гроші в бюджеті на зарплату є. Каже: "Цей борг погашається асигнуваннями з державного бюджету, які передбачені у нас Програмою з підготовки шахти до ліквідації. Ми очікуємо їхнє надходження після процедури підписання міністерством фінансів".



Окрім заборгованості із заробітної плати, шахта боргує понад два мільйони гривень за електроенергію.



З 29 липня на копальні відключили електроенергію, гірники у вимушеному простої, працюють лише слюсарі, які відкачують воду, — розповідає гірничий диспетчер Василь Чирук. Каже: "Зараз качається вода з 11.30 до 16:30, коли є напруга, а воду потрібно відкачувати хоча б до 21-ої години, інакше шахту затопить, електроприлади вийдуть за ладу".



За годину на шахті відкачують 120-130 кубів води. Електроенергію використовують лише для відкачки. Усе інше працює в механічному режимі, — каже начальник техкомплексу Микола Телко.







Дирекція шахти очікує, що гроші за електроенергію надійдуть 9 серпня. Тоді ж очікують і заробітну плату. За вимушений простій гірникам виплатять посадовий оклад без надбавок, каже керівник копальні Володимир Юрків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 600 працівників шахти «№ 9 Нововолинська» чотири місяці не отримують заробітну плату. Директор шахтирозповів Суспільному, що заборгованість від квітня місяця складає понад 34 мільйони гривень.працює на шахті №9 машиністкою підйому. Жінка розповідає: її родина живе у борг, позичає у родичів, а потім віддає.Директор копальнікаже: гроші в бюджеті на зарплату є. Каже: "Цей борг погашається асигнуваннями з державного бюджету, які передбачені у нас Програмою з підготовки шахти до ліквідації. Ми очікуємо їхнє надходження після процедури підписання міністерством фінансів".Окрім заборгованості із заробітної плати, шахта боргує понад два мільйони гривень за електроенергію.З 29 липня на копальні відключили електроенергію, гірники у вимушеному простої, працюють лише слюсарі, які відкачують воду, — розповідає гірничий диспетчерКаже: "Зараз качається вода з 11.30 до 16:30, коли є напруга, а воду потрібно відкачувати хоча б до 21-ої години, інакше шахту затопить, електроприлади вийдуть за ладу".За годину на шахті відкачують 120-130 кубів води. Електроенергію використовують лише для відкачки. Усе інше працює в механічному режимі, — каже начальник техкомплексуДирекція шахти очікує, що гроші за електроенергію надійдуть 9 серпня. Тоді ж очікують і заробітну плату. За вимушений простій гірникам виплатять посадовий оклад без надбавок, каже керівник копальні Володимир Юрків.

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