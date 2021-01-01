Перевищення показників нітратів та азоту амонійного: дослідили ґрунти біля ПрАТ «Рівнеазот»





Про це Андрій Мальований.



Він уточнив, що проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії. А забір проводився, з урахуванням переміщення хмари викиду, на 11 пробних майданчиках площею 100 кв м методом «конверту».



За результатами лабораторних досліджень у більшості відібраних проб ґрунту зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного в порівнянні з фоновими концентраціями:



• Поблизу ПрАТ «РівнеАзот» (500 м на південний захід від заводу) – по нітратах в 10 разів;



• М. Рівне, вул. Соборна, в‘їзд у місто з боку Луцького кільця – по азоту амонійному в 1,3 рази, нітратах в 1,8 рази;



• Поблизу с. Зелений Гай, зі східного боку – по нітратах в 4,3 рази;



• Поблизу с. Грушвиця, з південно-західного боку – по нітратах в 1,7 рази;



• Поблизу с. Верхівськ, з південно-східного боку – по нітратах в 1,9 рази;



• Поблизу с. Городок, з південного боку – по нітратах в 1,8 рази.



«Разом із тим, перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації, а і бути результатом незадовільного ведення господарської діяльності, оскільки проби були відібрані у населених пунктах сільськогосподарських районів», – наголосив Андрій Мальований.



Він також додав, що для об’єктивного розгляду наслідків аварійної ситуації Держекоінспекція спрямує запит до ПрАТ «РівнеАзот» щодо отримання даних моніторингових спостережень за станом ґрунтів.



Крім того планується залучення фахівців Держгеокадастру та Держпродспоживслужби для проведення консультацій та здійснення повторного відбору проб ґрунту на вміст азотовмісних речовин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держекоінспекція провела експертизу ґрунтів, відібраних біля ПрАТ «РівнеАзот», де 20 липня сталася аварійна ситуація.Про це заявив Голова Державної екологічної інспекції УкраїниВін уточнив, що проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії. А забір проводився, з урахуванням переміщення хмари викиду, на 11 пробних майданчиках площею 100 кв м методом «конверту».За результатами лабораторних досліджень у більшості відібраних проб ґрунту зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного в порівнянні з фоновими концентраціями:• Поблизу ПрАТ «РівнеАзот» (500 м на південний захід від заводу) – по нітратах в 10 разів;• М. Рівне, вул. Соборна, в‘їзд у місто з боку Луцького кільця – по азоту амонійному в 1,3 рази, нітратах в 1,8 рази;• Поблизу с. Зелений Гай, зі східного боку – по нітратах в 4,3 рази;• Поблизу с. Грушвиця, з південно-західного боку – по нітратах в 1,7 рази;• Поблизу с. Верхівськ, з південно-східного боку – по нітратах в 1,9 рази;• Поблизу с. Городок, з південного боку – по нітратах в 1,8 рази.«Разом із тим, перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації, а і бути результатом незадовільного ведення господарської діяльності, оскільки проби були відібрані у населених пунктах сільськогосподарських районів», – наголосив Андрій Мальований.Він також додав, що для об’єктивного розгляду наслідків аварійної ситуації Держекоінспекція спрямує запит до ПрАТ «РівнеАзот» щодо отримання даних моніторингових спостережень за станом ґрунтів.Крім того планується залучення фахівців Держгеокадастру та Держпродспоживслужби для проведення консультацій та здійснення повторного відбору проб ґрунту на вміст азотовмісних речовин.

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