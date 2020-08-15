«Тепер сміливо можна говорити про промислове бджільництво»: волинський пасічник виграв гранд від фонду «МХП – Громаді»
Сьогодні, 03:07
Пасічник Микола Горбач з селища Колки Волинської області отримав грант від благодійного фонду «МХП – Громаді» на проєкт «Розведення бджіл і реалізація продуктів бджільництва. Перевезення бджіл на запилення ентомофільних рослин на території «МХП-Баффало».
Про це повідомило видання agrotimes з посиланням на «МХП-Баффало».
Як ми уже повідомляли, Микола Горбач відмий пасічник створює корпусні вулики у формі будиночків та лежаків, а також апі-хатинки. Серед вуликів – домівка для бджіл у формі замку Любарта.
За грантові кошти Микола Горбач придбав сучасне обладнання, корпусні вулики і рамки. «Тепер сміливо можна говорити про промислове бджільництво», – зазначив він.
Наразі у пасічника налічується 130 бджолиних сімей. Деякі з них розміщені на полях поблизу підприємства «МХП-Баффало».
створює вулики у формі будиночків та лежаків, а також апі-хатинки. Серед вуликів – домівка для бджіл у формі замку Любарта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомило видання agrotimes з посиланням на «МХП-Баффало».
Як ми уже повідомляли, Микола Горбач відмий пасічник створює корпусні вулики у формі будиночків та лежаків, а також апі-хатинки. Серед вуликів – домівка для бджіл у формі замку Любарта.
За грантові кошти Микола Горбач придбав сучасне обладнання, корпусні вулики і рамки. «Тепер сміливо можна говорити про промислове бджільництво», – зазначив він.
Наразі у пасічника налічується 130 бджолиних сімей. Деякі з них розміщені на полях поблизу підприємства «МХП-Баффало».
створює вулики у формі будиночків та лежаків, а також апі-хатинки. Серед вуликів – домівка для бджіл у формі замку Любарта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Тепер сміливо можна говорити про промислове бджільництво»: волинський пасічник виграв гранд від фонду «МХП – Громаді»
Сьогодні, 03:07
Перевищення показників нітратів та азоту амонійного: дослідили ґрунти біля ПрАТ «Рівнеазот»
Сьогодні, 02:48
Працівники волинської шахти чотири місяці без зарплати.ВІДЕО
Сьогодні, 01:38
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00