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«Тепер сміливо можна говорити про промислове бджільництво»: волинський пасічник виграв гранд від фонду «МХП – Громаді»

«Тепер сміливо можна говорити про промислове бджільництво»: волинський пасічник виграв гранд від фонду «МХП – Громаді»
Пасічник Микола Горбач з селища Колки Волинської області отримав грант від благодійного фонду «МХП – Громаді» на проєкт «Розведення бджіл і реалізація продуктів бджільництва. Перевезення бджіл на запилення ентомофільних рослин на території «МХП-Баффало».

Про це повідомило видання agrotimes з посиланням на «МХП-Баффало».

Як ми уже повідомляли, Микола Горбач відмий пасічник створює корпусні вулики у формі будиночків та лежаків, а також апі-хатинки. Серед вуликів – домівка для бджіл у формі замку Любарта.

За грантові кошти Микола Горбач придбав сучасне обладнання, корпусні вулики і рамки. «Тепер сміливо можна говорити про промислове бджільництво», – зазначив він.

Наразі у пасічника налічується 130 бджолиних сімей. Деякі з них розміщені на полях поблизу підприємства «МХП-Баффало».
створює вулики у формі будиночків та лежаків, а також апі-хатинки. Серед вуликів – домівка для бджіл у формі замку Любарта.

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Теги: Микола Горбач, пасічник, гранд
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