На Волині атовці змушені платити за лікування.ВІДЕО
Сьогодні, 04:20
У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни щороку проходить лікування в середньому 2 тисячі атовців. Однак останнім часом усі вони повинні платити за медикаменти.
Про це йдеться в сюжеті ІА "Конкурент".
Чому виникла така ситуація - у відео.
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Про це йдеться в сюжеті ІА "Конкурент".
Чому виникла така ситуація - у відео.
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