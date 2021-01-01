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На Волині атовці змушені платити за лікування.ВІДЕО

На Волині атовці змушені платити за лікування.ВІДЕО
У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни щороку проходить лікування в середньому 2 тисячі атовців. Однак останнім часом усі вони повинні платити за медикаменти.

Про це йдеться в сюжеті ІА "Конкурент".

Чому виникла така ситуація - у відео.







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