На Волині атовці змушені платити за лікування.ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті ІА "



Чому виникла така ситуація - у відео.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни щороку проходить лікування в середньому 2 тисячі атовців. Однак останнім часом усі вони повинні платити за медикаменти.Про це йдеться в сюжеті ІА " Конкурент ".Чому виникла така ситуація - у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію