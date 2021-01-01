Ринок біля вокзалу у Луцьку буде: щоправда міні.ВІДЕО





Продавців сільськогосподарської продукції на місці колишнього ринку “Привіз” – багато. Хтось торгує “із землі”, хтось розкладає вирощену городину на лавочках.



Колись вони віддали своє місце на “Привозі”, бо його власник пообіцяв виділити на площу в торговому центрі. Але обіцянку не виконав.



“Власник торгового центру новозбудованого давав обіцянку про те, що на першому поверсі будуть облаштовані місця для торгівлі продуктами сільськогосподарського виробництва від селянських господарств, які доїжджають до цього місця дизель-поїздами. Але ця обіцянка виконана не була”, – каже директор департаменту економічної політики Борис Смаль.



Допомогти селянам, які роками привозять для лучан домашні продукти, вирішили в Луцькраді. Міський голова каже: штрафувати людей, які стали заручниками неприємної ситуації, – не по-людськи. Тож обіцяє – в ситуації розбереться, і відразу дає доручення.



“Необхідно придбати 8-10 яток, поставити їх в стаціонарному режимі ліворуч від входу на вокзал, там де знаходиться рампа залізничного вокзалу”.



Торгувати у цих ятках, кажуть в міськраді, можна буде за символічну плату, якої має вистачати на те, щоб прибрати це місце і забезпечити вивіз сміття. А якщо прибиратимуть самі продавці, то платити взагалі не доведеться.



І хоч колишнього “Привозу” біля вокзалу в Луцьку не буде, втім невеликий ярмарок сільгосппродуктів – вже скоро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби люди, які привозять сільськогосподарську продукцію на продаж, не торгували “з землі”, біля залізничного вокзалу у Луцьку облаштують мініринок. Про цеповідомляє 12Канал Продавців сільськогосподарської продукції на місці колишнього ринку “Привіз” – багато. Хтось торгує “із землі”, хтось розкладає вирощену городину на лавочках.Колись вони віддали своє місце на “Привозі”, бо його власник пообіцяв виділити на площу в торговому центрі. Але обіцянку не виконав.“Власник торгового центру новозбудованого давав обіцянку про те, що на першому поверсі будуть облаштовані місця для торгівлі продуктами сільськогосподарського виробництва від селянських господарств, які доїжджають до цього місця дизель-поїздами. Але ця обіцянка виконана не була”, – каже директор департаменту економічної політикиДопомогти селянам, які роками привозять для лучан домашні продукти, вирішили в Луцькраді. Міський голова каже: штрафувати людей, які стали заручниками неприємної ситуації, – не по-людськи. Тож обіцяє – в ситуації розбереться, і відразу дає доручення.“Необхідно придбати 8-10 яток, поставити їх в стаціонарному режимі ліворуч від входу на вокзал, там де знаходиться рампа залізничного вокзалу”.Торгувати у цих ятках, кажуть в міськраді, можна буде за символічну плату, якої має вистачати на те, щоб прибрати це місце і забезпечити вивіз сміття. А якщо прибиратимуть самі продавці, то платити взагалі не доведеться.І хоч колишнього “Привозу” біля вокзалу в Луцьку не буде, втім невеликий ярмарок сільгосппродуктів – вже скоро.

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