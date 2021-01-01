На Волині відкрили ще один центр масової вакцинації
Сьогодні, 06:17
2 сепня у Любомлі відкрили центр масової вакцинації.
Як повідомила під час брифінгу щодо перебігу вакцинальної кампанії заступниця голови Волинської ОДА Людмили Тимощук, в області вже проведено 106 840 щеплень, 41 857 осіб отримали дві дози вакцини, – пише ІА «Волинські новини».
Наразі діють 9 центрів вакцинації: 4 в Луцьку, по одному у Ковелі, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Камінь-Каширську, а відучора запрацював центр вакцинації в Любомлі.
Крім того, на території Волині діють 87 пунктів щеплень, працює 15 мобільних бригад з вакциною AstraZeneka і 17, які працюють з вакциною Pfizer.
«У нас є всі вакцини, які заявлені в Україні: і Moderna, і Pfizer, і AstraZeneca, і CoronaVac. Я закликаю всіх людей до проведення вакцинації, щоб здобути колективний імунітет треба щепити 70% населення», - зазначила вона.
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Як повідомила під час брифінгу щодо перебігу вакцинальної кампанії заступниця голови Волинської ОДА Людмили Тимощук, в області вже проведено 106 840 щеплень, 41 857 осіб отримали дві дози вакцини, – пише ІА «Волинські новини».
Наразі діють 9 центрів вакцинації: 4 в Луцьку, по одному у Ковелі, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Камінь-Каширську, а відучора запрацював центр вакцинації в Любомлі.
Крім того, на території Волині діють 87 пунктів щеплень, працює 15 мобільних бригад з вакциною AstraZeneka і 17, які працюють з вакциною Pfizer.
«У нас є всі вакцини, які заявлені в Україні: і Moderna, і Pfizer, і AstraZeneca, і CoronaVac. Я закликаю всіх людей до проведення вакцинації, щоб здобути колективний імунітет треба щепити 70% населення», - зазначила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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