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На Волині відкрили ще один центр масової вакцинації

На Волині відкрили ще один центр масової вакцинації
2 сепня у Любомлі відкрили центр масової вакцинації.

Як повідомила під час брифінгу щодо перебігу вакцинальної кампанії заступниця голови Волинської ОДА Людмили Тимощук, в області вже проведено 106 840 щеплень, 41 857 осіб отримали дві дози вакцини, – пише ІА «Волинські новини».

Наразі діють 9 центрів вакцинації: 4 в Луцьку, по одному у Ковелі, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Камінь-Каширську, а відучора запрацював центр вакцинації в Любомлі.

Крім того, на території Волині діють 87 пунктів щеплень, працює 15 мобільних бригад з вакциною AstraZeneka і 17, які працюють з вакциною Pfizer.

«У нас є всі вакцини, які заявлені в Україні: і Moderna, і Pfizer, і AstraZeneca, і CoronaVac. Я закликаю всіх людей до проведення вакцинації, щоб здобути колективний імунітет треба щепити 70% населення», - зазначила вона.

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Теги: Любомль, центр масової вакцинації
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