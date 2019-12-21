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У день народження Андрія Кузьменка у Луцьку влаштують акустичний вечір

У день народження Андрія Кузьменка у Луцьку влаштують акустичний вечір
На Театральному майдані в Луцьку 17 серпня відбудеться акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка.

Про це Район.Луцьк повідомили організатори.

Усі, кому подобається творчість Скрябіна та люди, які хочуть провести час в теплій, дружній атмосфері, можуть прийти на акустичний вечір, який відбудеться о 19:00 на Театральному майдані міста. Захід відбудеться за підтримки Луцького фан-клубу Кузьми Скрябіна, Луцької міської ради та Палацу Культури.

Також запрошують музикантів та виконавців, які знають пісні Кузьми та мають бажання їх заспівати на вечорі-пам’яті приєднатись до організації цього заходу.

Деталі за телефоном: +380990329778 – Богдана.

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Теги: аукстичний вечр, Андрій кузьменко
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