У день народження Андрія Кузьменка у Луцьку влаштують акустичний вечір
Сьогодні, 07:12
На Театральному майдані в Луцьку 17 серпня відбудеться акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка.
Про це Район.Луцьк повідомили організатори.
Усі, кому подобається творчість Скрябіна та люди, які хочуть провести час в теплій, дружній атмосфері, можуть прийти на акустичний вечір, який відбудеться о 19:00 на Театральному майдані міста. Захід відбудеться за підтримки Луцького фан-клубу Кузьми Скрябіна, Луцької міської ради та Палацу Культури.
Також запрошують музикантів та виконавців, які знають пісні Кузьми та мають бажання їх заспівати на вечорі-пам’яті приєднатись до організації цього заходу.
Деталі за телефоном: +380990329778 – Богдана.
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Про це Район.Луцьк повідомили організатори.
Усі, кому подобається творчість Скрябіна та люди, які хочуть провести час в теплій, дружній атмосфері, можуть прийти на акустичний вечір, який відбудеться о 19:00 на Театральному майдані міста. Захід відбудеться за підтримки Луцького фан-клубу Кузьми Скрябіна, Луцької міської ради та Палацу Культури.
Також запрошують музикантів та виконавців, які знають пісні Кузьми та мають бажання їх заспівати на вечорі-пам’яті приєднатись до організації цього заходу.
Деталі за телефоном: +380990329778 – Богдана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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