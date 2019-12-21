У день народження Андрія Кузьменка у Луцьку влаштують акустичний вечір





Про це



Усі, кому подобається творчість Скрябіна та люди, які хочуть провести час в теплій, дружній атмосфері, можуть прийти на акустичний вечір, який відбудеться о 19:00 на Театральному майдані міста. Захід відбудеться за підтримки Луцького фан-клубу Кузьми Скрябіна, Луцької міської ради та Палацу Культури.



Також запрошують музикантів та виконавців, які знають пісні Кузьми та мають бажання їх заспівати на вечорі-пам’яті приєднатись до організації цього заходу.



Деталі за телефоном: +380990329778 – Богдана.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані в Луцьку 17 серпня відбудеться акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка.Про це Район.Луцьк повідомили організатори.Усі, кому подобається творчість Скрябіна та люди, які хочуть провести час в теплій, дружній атмосфері, можуть прийти на акустичний вечір, який відбудеться о 19:00 на Театральному майдані міста. Захід відбудеться за підтримки Луцького фан-клубу Кузьми Скрябіна, Луцької міської ради та Палацу Культури.Також запрошують музикантів та виконавців, які знають пісні Кузьми та мають бажання їх заспівати на вечорі-пам’яті приєднатись до організації цього заходу.Деталі за телефоном: +380990329778 – Богдана.

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