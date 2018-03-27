У Луцьку порахують собак: шукають волонтерів





Про це повідомляється на сторінці КП "Ласка" у



19-21 серпня 2021 року у Луцьку відбудеться черговий, вже четвертий підрахунок чисельності безпритульних собак.



Головний організатор та модератор підрахунку – міжнародна онлайн-платформа ідентифікації тварин Animal-id.net UA, яка з 2015 на регулярній основі проводить незалежний моніторинг кількості тварин в містах України та за її межами.



"Отримана статистика допоможе оцінити ситуацію та врахувати результати в плануванні роботи на наступні роки", – зазначається у дописі.



До участі в підрахунку запрошують волонтерів, активістів та всіх, кому небайдужа проблема безпритульних собак.

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