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У Луцьку порахують собак: шукають волонтерів

У Луцьку порахують собак: шукають волонтерів
У Луцьку запланували четвертий підрахунок безпритульних собак.

Про це повідомляється на сторінці КП "Ласка" у фейсбуці.

19-21 серпня 2021 року у Луцьку відбудеться черговий, вже четвертий підрахунок чисельності безпритульних собак.

Головний організатор та модератор підрахунку – міжнародна онлайн-платформа ідентифікації тварин Animal-id.net UA, яка з 2015 на регулярній основі проводить незалежний моніторинг кількості тварин в містах України та за її межами.

"Отримана статистика допоможе оцінити ситуацію та врахувати результати в плануванні роботи на наступні роки", – зазначається у дописі.

До участі в підрахунку запрошують волонтерів, активістів та всіх, кому небайдужа проблема безпритульних собак.

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Теги: безпритульні собаки, ласка
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