Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:48
984 нові випадки COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 серпня 2021 року.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 59 дітей та 48 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 572 особи;
- летальних випадків – 43;
- одужали – 570 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 47 442 (зокрема методом ПЛР –
22 533, методом ІФА – 8 064);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 845.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 255 345 осіб;
- одужали – 2 188 273 особи;
- летальних випадків – 53 024;
- провели ПЛР-тестувань – 11 446 663.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 236 випадків;
Вінницька область – 19 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 64 випадки;
Донецька область – 91 випадок;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 53 випадки;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 34 випадки;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 34 випадки;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 46 випадків;
Полтавська область – 23 випадки;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 19 випадків;
Харківська область – 75 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 59 дітей та 48 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 572 особи;
- летальних випадків – 43;
- одужали – 570 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 47 442 (зокрема методом ПЛР –
22 533, методом ІФА – 8 064);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 845.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 255 345 осіб;
- одужали – 2 188 273 особи;
- летальних випадків – 53 024;
- провели ПЛР-тестувань – 11 446 663.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 236 випадків;
Вінницька область – 19 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 64 випадки;
Донецька область – 91 випадок;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 53 випадки;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 34 випадки;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 34 випадки;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 46 випадків;
Полтавська область – 23 випадки;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 19 випадків;
Харківська область – 75 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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