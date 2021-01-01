Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 59 дітей та 48 медпрацівників.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 572 особи;

- летальних випадків – 43;

- одужали – 570 осіб;

- здійснили тестувань за добу – 47 442 (зокрема методом ПЛР –

22 533, методом ІФА – 8 064);

- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 845.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 2 255 345 осіб;

- одужали – 2 188 273 особи;

- летальних випадків – 53 024;

- провели ПЛР-тестувань – 11 446 663.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 236 випадків;

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 53 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 34 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 19 випадків;

Харківська область – 75 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 984 нові випадки COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 серпня 2021 року.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Зокрема, захворіли 59 дітей та 48 медпрацівників.Також за минулу добу:- госпіталізували – 572 особи;- летальних випадків – 43;- одужали – 570 осіб;- здійснили тестувань за добу – 47 442 (зокрема методом ПЛР –22 533, методом ІФА – 8 064);- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 845.За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 2 255 345 осіб;- одужали – 2 188 273 особи;- летальних випадків – 53 024;- провели ПЛР-тестувань – 11 446 663.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.м. Київ – 236 випадків;Вінницька область – 19 випадків;Волинська область – 3 випадки;Дніпропетровська область – 64 випадки;Донецька область – 91 випадок;Житомирська область – 20 випадків;Закарпатська область – 4 випадки;Запорізька область – 53 випадки;Івано-Франківська область – 9 випадків;Київська область – 34 випадки;Кіровоградська область – 7 випадків;Луганська область – 43 випадки;Львівська область – 34 випадки;Миколаївська область – 16 випадків;Одеська область – 46 випадків;Полтавська область – 23 випадки;Рівненська область – 29 випадків;Сумська область – 18 випадків;Тернопільська область – 19 випадків;Харківська область – 75 випадків;Херсонська область – 71 випадок;Хмельницька область – 35 випадків;Черкаська область – 23 випадки;Чернівецька область – 10 випадків;Чернігівська область – 2 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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