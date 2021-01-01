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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей

В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей
У Чернівецькій області чотирьох дітей від 12 років щепили від коронавірусу. Їх імунізували вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це у коментарі Суспільному сказала координаторка вакцинації на Буковині Оксана Знак.

Першу вакцину Comirnaty отримала дитина у Чернівцях для перетину кордону на навчання. Також дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.

У пункті вакцинації для дітей, який відкрили у міській дитячій поліклініці, ще нікого не щепили. Медзаклад очікує на вакцину, сказав Суспільному головний лікар дитячої поліклініки Іван Хорошенюк.

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Теги: вакцина, діти, Україна, вперше
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