В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей





Про це у коментарі Оксана Знак.



Першу вакцину Comirnaty отримала дитина у Чернівцях для перетину кордону на навчання. Також дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.



У пункті вакцинації для дітей, який відкрили у міській дитячій поліклініці, ще нікого не щепили. Медзаклад очікує на вакцину, сказав Суспільному головний лікар дитячої поліклініки Іван Хорошенюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій області чотирьох дітей від 12 років щепили від коронавірусу. Їх імунізували вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.Про це у коментарі Суспільному сказала координаторка вакцинації на БуковиніПершу вакцину Comirnaty отримала дитина у Чернівцях для перетину кордону на навчання. Також дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.У пункті вакцинації для дітей, який відкрили у міській дитячій поліклініці, ще нікого не щепили. Медзаклад очікує на вакцину, сказав Суспільному головний лікар дитячої поліклініки

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