В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей
Сьогодні, 09:42
У Чернівецькій області чотирьох дітей від 12 років щепили від коронавірусу. Їх імунізували вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Про це у коментарі Суспільному сказала координаторка вакцинації на Буковині Оксана Знак.
Першу вакцину Comirnaty отримала дитина у Чернівцях для перетину кордону на навчання. Також дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.
У пункті вакцинації для дітей, який відкрили у міській дитячій поліклініці, ще нікого не щепили. Медзаклад очікує на вакцину, сказав Суспільному головний лікар дитячої поліклініки Іван Хорошенюк.
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Про це у коментарі Суспільному сказала координаторка вакцинації на Буковині Оксана Знак.
Першу вакцину Comirnaty отримала дитина у Чернівцях для перетину кордону на навчання. Також дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.
У пункті вакцинації для дітей, який відкрили у міській дитячій поліклініці, ще нікого не щепили. Медзаклад очікує на вакцину, сказав Суспільному головний лікар дитячої поліклініки Іван Хорошенюк.
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