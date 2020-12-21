У Луцьку легковик на «зебрі» збив дитину





Автопригода трапилася вчора ввечері, 3 серпня, по вулиці Володимирській, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



64-річний лучанин, керуючи автомобілем Citroen Berlingo, збив 13-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ДТП постраждала 13-річна пішохідка.Автопригода трапилася вчора ввечері, 3 серпня, по вулиці Володимирській, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.64-річний лучанин, керуючи автомобілем Citroen Berlingo, збив 13-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.Досудове розслідування триває.

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