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У Луцьку легковик на «зебрі» збив дитину

У Луцьку легковик на «зебрі» збив дитину
У Луцьку в ДТП постраждала 13-річна пішохідка.

Автопригода трапилася вчора ввечері, 3 серпня, по вулиці Володимирській, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

64-річний лучанин, керуючи автомобілем Citroen Berlingo, збив 13-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцьк, аварія, дитина
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