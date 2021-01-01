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На Волині чоловік розгромив сім могил

На Волині чоловік розгромив сім могил
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні наруги над могилами.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури 42-річному жителю Камінь-Каширського району повідомили про підозру у нарузі над могилами (ч. 1 ст. 297 КК України).

Як повідомив керівник Камінь-Каширської окружної прокуратури Сергій Романюк, слідство вважає, що 13 липня 2021 року чоловік пошкодив хрести та пам’ятники на семи могилах на кладовищі у селі Пнівне Камінь-Каширського району.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 297 КК України, наруга над могилою карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 68 000 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, вандал, могили, підозра, прокуратура
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