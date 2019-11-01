Шукають волинянина, який поїхав на заробітки 16 років тому і зник

Володимира Шульгана.



Про це



Чоловік 24.08.2004 року поїхав на заробітки у місто Київ і до цього часу нічого не відомо про його місце перебування.



Прикмети чоловіка: ріст 170-175 см, худорлявої статури, русяве волосся.



Якщо вам щось відомо про зниклого чоловіка, телефонуйте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».

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