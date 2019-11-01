Шукають волинянина, який поїхав на заробітки 16 років тому і зник
Сьогодні, 10:22
Володимир-Волинський районний відділ поліції встановлює місцеперебування безвісти зниклого Володимира Шульгана.
Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.
Чоловік 24.08.2004 року поїхав на заробітки у місто Київ і до цього часу нічого не відомо про його місце перебування.
Прикмети чоловіка: ріст 170-175 см, худорлявої статури, русяве волосся.
Якщо вам щось відомо про зниклого чоловіка, телефонуйте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».
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Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.
Чоловік 24.08.2004 року поїхав на заробітки у місто Київ і до цього часу нічого не відомо про його місце перебування.
Прикмети чоловіка: ріст 170-175 см, худорлявої статури, русяве волосся.
Якщо вам щось відомо про зниклого чоловіка, телефонуйте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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