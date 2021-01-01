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Побило урожай, позривало дахи: на Рівненщині негода наробила лиха

Побило урожай, позривало дахи: на Рівненщині негода наробила лиха
Потужний вітер ламав столітні дерева, а град бив садовину та городину. Така негода сталась в селі Дермань, що на Рівненщині.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Потужна злива, вітром гне дерева. Здається, світу білого не видно. Вода усюди.

"Все пливло, все падало, асфальт, все туди поплило. Грім, блискавка та град. Я стояла з свічкою і молилась", - каже місцева жителька Антоніна Бухало.

Такої негоди навіть величезні дерева не витримали.

"Повністю розкололо горіх. Горіх 100-річної давності", - каже жителька села Дермань Олена Демчук.

Нині люди оговтуються від буревію. Прибирають подвір'я і дивляться, що накоїла злива. Високою водою, кажуть, ледь не змило моста. В асфальті на ньому наскрізні дірки.

А місцевий ставок перетворився на велику брудну калюжу. Бо змивало на низовину грунт з городів. От у пані Віри через це картопля позеленіла. Її вже не можна їсти.

"Повимивало по всьому городі. Її вже на насіння тільки можна залишити", - каже місцева жителька Віра.

Що не вимило – побило градом. У пані Галини ще й хату частково розкрило. Хвилювалася, аби не затопило. Міст, який на ладан дихав, після негоди, шляховики вже укріпили. Ще треба кажуть заасфальтувати. Та й іншої роботи в селі чимало.

"Ні машина з хлібом, ні не швидка, ні пожежна сюди не приїдуть", - каже жителька села Дермань Алла Романюта.

З ремонтом та іншими наслідками негоди допоможуть, обіцяють в селищній раді. Та скільки на це треба грошей – не знають, бо нині лише збирають скарги від селян.

"Кожен двір має свої якісь збитки. Зберемо інформацію і тоді вже будемо знати, чи зможемо самі впоратись з цією бідою чи будемо ще до когось звертатися", - каже спеціаліст з цивільного захисту Мізоцької ОТГ Мирослава Рахманська.

Фото - ілюстративне

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Теги: Рівненщина, негода, наслідки
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