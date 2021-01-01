Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу





Про це



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 2,

- Летальних випадків (осіб) – 0.



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 403,

- методом ІФА (осіб) – 304,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 423.



Розподіл випадків:



Луцький район – 2 хворих:



- Луцька ТГ – 1,

- Колківська ТГ – 1.



Ковельський район – 1 хворий:



- Велимчанська ТГ -1.



За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 311 (з них дітей – 3217 та медичних працівників – 3633),

- одужали ( осіб) – 61 055 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3599),

- летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).



Здійснено тестувань всього:



методом ПЛР (осіб) – 264 079,

методом ІФА (осіб) –178 953.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 4 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:- Одужали (осіб) – 2,- Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 403,- методом ІФА (осіб) – 304,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 423.Луцький район – 2 хворих:- Луцька ТГ – 1,- Колківська ТГ – 1.Ковельський район – 1 хворий:- Велимчанська ТГ -1.За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 311 (з них дітей – 3217 та медичних працівників – 3633),- одужали ( осіб) – 61 055 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3599),- летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).Здійснено тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 264 079,методом ІФА (осіб) –178 953.

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