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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Станом на 4 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 2,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 403,
- методом ІФА (осіб) – 304,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 423.

Розподіл випадків:

Луцький район – 2 хворих:

- Луцька ТГ – 1,
- Колківська ТГ – 1.

Ковельський район – 1 хворий:

- Велимчанська ТГ -1.

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 311 (з них дітей – 3217 та медичних працівників – 3633),
- одужали ( осіб) – 61 055 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3599),
- летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).

Здійснено тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 264 079,
методом ІФА (осіб) –178 953.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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