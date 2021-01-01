Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:36
Станом на 4 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 2,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 403,
- методом ІФА (осіб) – 304,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 423.
Розподіл випадків:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 1,
- Колківська ТГ – 1.
Ковельський район – 1 хворий:
- Велимчанська ТГ -1.
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 311 (з них дітей – 3217 та медичних працівників – 3633),
- одужали ( осіб) – 61 055 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3599),
- летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 264 079,
методом ІФА (осіб) –178 953.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 2,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 403,
- методом ІФА (осіб) – 304,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 423.
Розподіл випадків:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 1,
- Колківська ТГ – 1.
Ковельський район – 1 хворий:
- Велимчанська ТГ -1.
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 311 (з них дітей – 3217 та медичних працівників – 3633),
- одужали ( осіб) – 61 055 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3599),
- летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 264 079,
методом ІФА (осіб) –178 953.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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