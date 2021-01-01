Веслувальниця на байдарках з Луцька вийшла у півфінал Олімпійських ігор

Марія Повх, що народилася та проживає у Луцьку, вийшла у півфінал Олімпійських ігор в Токіо на дистанції 500 м.



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Півфінал Олімпійських ігор відбудеться вже завтра, 5 серпня.



"Байдарочниці Юлія Юрійчук і Марія Повх вийшли у півфінал Олімпійських ігор на дистанції 500 м. Півфінали вже 5 серпня, причому Юлія і Марія потрапили в один заїзд, звідки тільки двоє вийдуть в головний фінал", йдеться в повідомленні.

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