У Києві чоловік з гранатою захопив Кабмін: погрожує підірвати будівлю. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:05
Сьогодні, 4 серпня, близько 10-ї години ранку до будівлі Кабінету міністрів України зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.
Про це повідомляє поліція Києва.
У Києві введена спеціальна поліцейська операція. Наразі із чоловіком проводяться перемовини.
У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом.
ОНОВЛЕНО
Станом на 11:40 правоохоронці затримали чоловіка.
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Про це повідомляє поліція Києва.
У Києві введена спеціальна поліцейська операція. Наразі із чоловіком проводяться перемовини.
У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом.
ОНОВЛЕНО
Станом на 11:40 правоохоронці затримали чоловіка.
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