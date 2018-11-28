У Києві чоловік з гранатою захопив Кабмін: погрожує підірвати будівлю. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє



У Києві введена спеціальна поліцейська операція. Наразі із чоловіком проводяться перемовини.



У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом.



ОНОВЛЕНО



Станом на 11:40 правоохоронці затримали чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 серпня, близько 10-ї години ранку до будівлі Кабінету міністрів України зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.Про це повідомляє поліція Києва У Києві введена спеціальна поліцейська операція. Наразі із чоловіком проводяться перемовини.У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом.ОНОВЛЕНОСтаном на 11:40 правоохоронці

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