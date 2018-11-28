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У Києві чоловік з гранатою захопив Кабмін: погрожує підірвати будівлю. ОНОВЛЕНО

У Києві чоловік з гранатою захопив Кабмін: погрожує підірвати будівлю. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 4 серпня, близько 10-ї години ранку до будівлі Кабінету міністрів України зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

Про це повідомляє поліція Києва.

У Києві введена спеціальна поліцейська операція. Наразі із чоловіком проводяться перемовини.

У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом.

ОНОВЛЕНО

Станом на 11:40 правоохоронці затримали чоловіка.

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Теги: Київ, Кабмін, чоловік, захоплення
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