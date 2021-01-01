Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи





Про це



Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують безвісти зниклу Дзядук Ольгу Андріївну, 07.06.1994 року народження, жительку Луцька.



Жінка 28 липня зранку пішла з дому на роботу та донині не повернулася.



Прикмети: на вигляд - 25-30 років, зріст 160-165 см, худощавої тілобудови, волосся світлого кольору.



Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просять сповістити про це поліцію за телефонами: 0689475307, 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановлюють місцезнаходження 27-річної лучанки.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують безвісти зниклу, 07.06.1994 року народження, жительку Луцька.Жінка 28 липня зранку пішла з дому на роботу та донині не повернулася.Прикмети: на вигляд - 25-30 років, зріст 160-165 см, худощавої тілобудови, волосся світлого кольору.Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просять сповістити про це поліцію за телефонами: 0689475307, 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102.

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