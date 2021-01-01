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Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи

Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження 27-річної лучанки.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують безвісти зниклу Дзядук Ольгу Андріївну, 07.06.1994 року народження, жительку Луцька.

Жінка 28 липня зранку пішла з дому на роботу та донині не повернулася.

Прикмети: на вигляд - 25-30 років, зріст 160-165 см, худощавої тілобудови, волосся світлого кольору.

Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просять сповістити про це поліцію за телефонами: 0689475307, 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102.

Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи

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Теги: Луцьк, розшук, лучанка, Ольга Дзядук, поліція
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